Wilson Lima aproveita fim de semana e visita Sul do Amazonas

O candidato ao governo do Amazonas, Wilson Lima (PSC), visita desde sexta-feira (19), alguns interiores do Estado, antes do segundo turno, marcado para o próximo dia 28 de outubro. Os moradores de Lábrea, Boca do Acre e Humaitá receberam o candidato e puderam ouvir novas propostas de governo para o pleito.

Os eventos começaram com buzinaços, seguidos de carreatas pelas maiores avenidas dos municípios localizados na microrregião do rio Purus. Na ocasião, Wilson reafirmou seus compromissos com o interior do Amazonas, em especial com o Sul do estado.

“As pessoas sabem que é preciso olhar com mais atenção o interior, na saúde, na segurança pública, no fortalecimento do setor primário, sabem que é preciso pavimentar a BR-319. O meu diferencial é que nosso principal compromisso é o de não roubar, porque só aí teremos condições de realizar todas as mudanças que o Amazonas precisa”, disse Wilson.

Wilson disse que não está amarrado a políticos | Foto: Divulgação

O candidato ressaltou ainda que nenhuma decisão de governo será tomada sem ouvir aqueles que fazem ou são implicados nessas decisões. “Vamos fazer um governo transparente, de diálogo com a sociedade. Temos independência para governar sem acordos e conchavos políticos. Sabemos da importância da participação social em um governo democrático”, acrescentou.

Na Calha do Madeira, Wilson disse que vai lutar pela melhoria da qualidade dos serviços públicos do estado. “Não vou sossegar enquanto os hospitais do interior não estiverem com mais médicos, melhores equipamentos e remédios suficientes para os pacientes”, disse. Wilson ainda reafirmou o compromisso de lançar concursos público para a saúde e a segurança, a fim de aumentar o número de profissionais dessas áreas no município.

O candidato defendeu também a ideia de ser um articulador entre governadores e bancadas congressistas do Norte para lutar pelo destravamento da pavimentação da BR-319 e prometeu investir em estradas e vicinais para escoar a produção do Amazonas. Segundo ele, essas medidas são fundamentais para o desenvolvimento da política pública voltada para o setor primário, uma vocação do Amazonas, em especial da calha do Madeira.

“A região Sul do Amazonas tem um potencial gigantesco para a agricultura, pecuária, extração madeireira e para o extrativismo familiar. O que precisamos é investir seriamente na regularização fundiária, na oferta de insumos, crédito e assistência técnica, pavimentação de ramais e na própria viabilização da BR-319", finalizou.

*Com informações da assessoria

