Arthur Neto sai em defesa de Wilson Lima e ataca Amazonino

Manaus - Em um áudio divulgado neste sábado (20), destinado a amigos e correligionários, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, apontou a metralhadora mais uma vez contra o atual governador do Amazonas, e candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT).

O áudio foi gravado logo após os advogados da coligação “Eu Voto no Amazonas”, de Amazonino, terem impetrado uma notitia criminis contra o candidato da coligação “Transformação Para Um Novo Amazonas”, Wilson Lima (PSC).

No áudio, Arthur manda Amazonino “sair da ribalta”, uma vez que o governador estaria atrapalhando o Amazonas. “Ele é inimigo de Manaus, não respeita o nosso povo e nossas tradições, e pensa que ainda está na época de fraudar eleições, como ele fez comigo em 1986. Não é mais época disso”, afirma.

O prefeito da capital ainda saiu em defesa de Wilson Lima, afirmando que a história de que o candidato do PSC teria comprado votos em Codajás seria falsa. “Wilson Lima nunca esteve em Codajás. Isso é típico de uma cabeça que adoeceu pela ânsia demasiada de poder. Amazonino, eu lhe dou um conselho: fique literalmente na sua. Abandone um poder que você não está exercendo com correção”, diz Virgílio.

“O novo governador é Wilson Lima”

Arthur ainda afirmou, com convicção, que o novo governador do Amazonas é Wilson Lima, “gostem Amazonino e seus aliados ou não gostem”. O prefeito ainda afirmou não ter visto ainda o que os aliados de Amazonino fizeram de bom pela cidade de Manaus.

“O importante é ter consciência de que basta de Amazonino. Por isso, governador, saia com decência, a que lhe faltou durante toda a sua vida de empresário ou de homem público. Respeite a decisão do povo do Amazonas, que não vai votar em mim, ou em você ou qualquer outro, e sim no jovem Wilson Lima”, salientou.

O prefeito destacou que espera que Wilson Lima dê certo, porque não torce contra, e sim a favor do Amazonas, e disse que espera que o candidato do PSC ponha ordem na casa que Amazonino desarrumou. Arthur ainda afirmou que o governador usou de publicidade falsa para mascarar a fraude nas contas do Estado.

“Você não fez nenhum trabalho de ajuste fiscal, mas fraudou as contas públicas. Você não tem capacidade de investir e age para tentar enganar os servidores públicos, concedendo abonos que não tem como arcar. O Coroado é a Prefeitura que está asfaltando, e você está lá de intruso. Nunca lhe pedi nada, e lhe peço agora: saia do palco, saia da ribalta, e respeite o povo de Manaus e do Amazonas”, finalizou.

Ouça abaixo o áudio de Arthur Neto

