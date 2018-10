Em debate, Amazonino ataca pessoas e não poupa nem o papel da imprensa

Manaus - No confronto final deste segundo turno, os candidatos Wilson Lima (PSC) e Amazonino Mendes (PDT) trocaram farpas durante o debate da Rede Amazônica realizado na noite de ontem (25), intermediado pelo jornalista Carlos Tramontina. Amazonino também dirigiu ofensas ao Jornal EM TEMPO, que tem mostrado os erros do atual governo.

Wilson foi enfático e disse que Amazonino usou a máquina estatal nessa eleição para destruir sua imagem com uma “fábrica de notícias falsas”, e, por sua vez, Amazonino repetiu o velho discurso da experiência na política e atacou o oponente.

O candidato do PSC questionou Amazonino sobre a aplicação dos recursos da Educação no Amazonas, que teve o menor índice do país, com apenas 17,49 %, segundo dados divulgados pela Globo News. Amazonino, por sua vez, contornou, dizendo que pagará o Fundeb e completará a aplicação mínima dos 25% até o final do ano.

“Engraçado que os outros estados têm investido mais de 22%, 25%, e o senhor não tem feito esse investimento. A evolução tecnológica é inevitável, e devemos nos preparar para isso. Vamos instalar uma transparência para o Fundeb”, cutucou Wilson Lima.

Questionado sobre os motivos que levaram o Estado a permanecer na pobreza, Amazonino desviou o assunto e falou que o governo do ex-governador José Melo não é de sua responsabilidade.

Sobre a corrupção, Wilson garantiu que colocará gente honesta em sua gestão, que dará autonomia para a Controladoria-Geral da União e que zelará pela transparência nas contas públicas. Amazonino disse que tem um governo honesto e que é mais do que a obrigação.

Polo Industrial

Em relação aos ataques à Zona Franca de Manaus, como o polo de concentrados de refrigerantes, Amazonino disse que tem tomado as medidas adequadas.

“Já venho tomando medidas aos anos dos meus mandados sobre as agressões costumeiras. É preciso ter coragem, competência e determinação para superar tudo isso. A Zona Franca está ficando obsoleta. Tem que estimular o investidor”.

Wilson destacou que criará uma secretaria para planejar a Zona Franca de Manaus.

