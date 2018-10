Pesquisa DMP aponta vitória de Wilson Lima no próximo domingo (28)

Manaus - A três dias do segundo turno das eleições, a empresa DMP/Tiradentes também aponta que o candidato Wilson Lima será o novo governador do Amazonas. Na pesquisa, divulgada na manhã desta sexta-feira (26), Wilson aparece com 65% das intenções de votos, contra 35% de Amazonino.

Conforme o levantamento, Wilson vence tanto na capital como no interior. Ele aparece com 69% das intenções de votos em Manaus e com 60% no interior.

Já Amazonino tem 31% na capital e 40% no interior. Os números mostram que o estreante na política vence a disputa contra o velho político com uma diferença de 30 pontos percentuais.



A pesquisa da DMP/Tiradentes, realizada entre os dias 21 e 25 de outubro, entrevistou 1.512 eleitores. O estudo possui intervalo de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais.

Pesquisa Pontual

Na noite de quinta-feira (16), a pesquisa do Instituto Pontual também apontou a vitória de Wilson Lima (PSC) com 64% dos votos válidos, quando são excluídos os brancos e nulos, contra 36% de Amazonino. O percentual de Amazonino é o mesmo previsto pelo levamento da DMP/Tiradentes.

A pesquisa da Pontual foi realizada entre os dias 20 e 24 de outubro e entrevistou 2.848 eleitores em Manaus e em nove municípios: Benjamin Constant, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé.

