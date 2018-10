Panfletos contra Wilson Lima são espalhados na zona Leste de Manaus

Manaus - Panfletos com a imagem do candidato ao governo do Estado, Wilson Lima (PSC), amanheceram espalhados na avenida Camapuã, próximo ao Terminal de Integração cinco (T5), nesta sexta-feira (26).

No material contra o candidato está estampado a foto de Lima, bem como propostas que não fazem parte do programa de governo dele.

A assessoria de Wilson Lima, informou por meio de nota à imprensa que a coligação 'Transformação por um Novo Amazonas' entrará com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) denunciando o ocorrido.

“O Material contém informação falsa de que Wilson Lima pagará indenização para as famílias de presos mortos no Compaj em 2017”, diz o comunicado.

O TRE teve conhecimento do fato por meio do aplicativo Pardal. “O material será enviado as juízas da propaganda que, se assim entenderem, encaminharão uma viatura ao local para que seja lavrado um Termo de Notícia de Irregularidade (TNI).

Após apuração o TNI e os panfletos serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral”, informou o poder judiciário.

Leia mais:

Pesquisa DMP aponta vitória de Wilson Lima no próximo domingo (28)

Wilson será governador com 64% dos votos, diz pesquisa