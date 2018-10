Mulheres realizam ato 'Elas Pela Democracia' no Centro de Manaus

Manaus - Mais de três mil pessoas participaram do ato "Elas Pela Democracia", que foi realizado, na noite desta sexta-feira (26), na rua José Clemente, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Os organizadores avaliaram como positiva a participação de vários grupos da sociedade como, por exemplo, os LGBTs, que deram uma cor a mais para o evento, que contou com músicas de bandas conhecidas na capital amazonense.

Coordenação avaliou como positivo o evento no Centro | Foto: Marcely Gomes

De acordo com Elisiane Andrade, uma das organizadoras do ato, reunir milhares de pessoas para um evento como esse, para comemorar a democracia e ajudar um povo a decidir seu voto, tem um valor imensurável.

"São atos como esse que fazem a democracia ser tão linda para a nossa população. São momentos como esse, que a população decide o seu voto. Não queremos obrigar ninguém a votar em candidato a ou b, o que nós queremos é mostrar que apoiamos uma ideologia diferente da que um dos candidatos quer implantar no País", disse Andrade.

Políticos

O deputado petista esteve presente no evento | Foto: Marcely Gomes

O deputado estadual e eleito deputado federal Zé Ricardo (PT), esteve presente no evento e conversou com o publico presente. Ele lembrou que no domingo vai ser o dia de votar certo, votar conscientemente por um País melhor.

"Estamos em um momento delicado da nossa democracia, onde estamos sendo ameaçados por um candidato que se perde em devaneios. Não podemos deixar que alguém sem compostura assuma o cargo mais alto de uma nação e a governe como um louco. Temos que pensar no que queremos para o Brasil", frisou o deputado.

Estudantes

Universitários e estudantes em geral também se fizeram presentes no evento e com muita garra levantaram a bandeira da campanha do candidato à Presidência da República, Fernando Haddad (PT). O estudante de jornalismo Carlos Henrique explicou que tem medo, caso Bolsonaro (PSL) ganhe a Eleição.

"É para deixar qualquer um com medo, pois esse senhor ameaça a educação, a economia e a saúde pública de um País que está se recuperando, a passos largos, de uma crise econômica que abalou estruturalmente toda uma nação", completou Henrique.

Leia mais:

Haddad vai seguir em busca do apoio de Ciro Gomes até domingo

Corregedor pede que ministro do TST explique encontro com Bolsonaro

Ibope: Bolsonaro tem 57% dos votos válidos e Haddad, 43%