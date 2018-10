Carro do TRE capota em estrada de Apuí com 4 pessoas e urna eletrônica

O motorista do carro perdeu o controle da direção | Foto: Márcio Melo/Em Tempo

Manaus - Um acidente envolvendo quatro pessoas foi registrado durante este domingo de eleição (28). O capotamento de um carro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) aconteceu no km 55, no município de Apuí, interior do Amazonas.

O motorista do carro perdeu o controle da direção, enquanto trafegava na estrada a serviço do TRE-AM e transportava um policial militar, uma servidora e dois mesários. No veículo estava uma urna eletrônica, que seria entregue na zona eleitoral da região, a Escola Vilma Lemos.

O grupo foi socorrido e atendido em uma unidade de saúde do município, e não corre risco de morte, apresentando apenas escoriações superficiais.

As votações na escola para qual a urna seria transportada continuaram normalmente sem alterações, pois no lugar da eletrônica uma urna de cédula deu lugar ao exercício.