Mais três pessoas são presas nesta tarde de Eleições no Amazonas

Todas foram autuadas por crimes eleitorais | Foto: Divulgação

Manaus - Mais três prisões foram registradas durante a tarde deste domingo de Eleições (28). Todos os casos são no interior do Amazonas e foram relacionadas a crimes eleitorais.

No município de Atalaia do Norte, um homem foi preso fazendo boca de urna favorável a um candidato ao Governo do Estado. Com ele foram apreendidos materiais como adesivos e santinhos.

Em Eirunepé, duas pessoas também foram presas por compra de votos e transporte irregular de passageiros.

No município de Novo Aripuanã, mais um homem foi preso fazendo boca de urna. Ele foi encaminhado à unidade prisional da cidade.