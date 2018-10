Votação em grande colégio eleitoral da Zona Oeste é tranquila

Manaus - A votação na Escola Estadual Coronel Pedro Câmara, na Compensa, um dos maiores colégios eleitorais da Zona Oeste de Manaus, foi tranquila na manhã deste domingo (7).

Cerca de 10 mil eleitores estão cadastrados nas zonas da escola e mais da metade ainda deve comparecer até às 17h, segundo servidores do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas (TRE-AM).

Comparado ao primeiro turno, a preferência das pessoas em votar pela manhã foi pequena, segundo apontou servidor Valdimar Oliveira.

Pouca movimentação nos corredores da escola | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"O contraste foi grande comparado ao primeiro turno, pois quase não tivemos filas. Pela manhã tinham poucas pessoas nos corredores e nas cabines. O pessoal começou a se concentrar a partir das 15h. Até este horário, estimo que menos da metade havia votado", comentou.

Ele acredita que diferente do primeiro turno, em que o eleitor votou em cinco candidatos, a votação nesse segundo turno deve terminar no horário previsto. "Como as filas eram grandes na primeira vez, atendemos até às 18h, mais ou menos, mesmo após os portões estarem fechados. Dessa vez, acredito que vamos terminar mais cedo", falou.

O industriário Fabrício Andrade, de 38 anos, aproveitou para votar junto com sua esposa na escola. Ele ressaltou a importância de exercer a cidadania de forma íntegra, sem influência exagerada das mídias e da massa populacional.

"Nessas eleições muito se falou em notícias falsas e o eleitor se sentiu na pressão de ir pesquisar mais. É muito bom poder ir às urnas de consciência limpa, exercendo o livre-arbítrio, opinou.

Eleitor disse que não está satisfeito com as propostas atuais dos candidatos | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O despachante Elson Evangelista, de 35 anos, também comentou sobre a forma de divulgação de informações desde o primeiro turno. Criticando as propostas apresentadas pelos candidatos ao Governo do Amazonas e à Presidência da República, ele disse que não está satisfeito com este segundo turno.

"Os candidatos falaram somente o que as pessoas queriam ouvir. Não senti veracidade nas propostas para Manaus, por exemplo. Temos a Zona Franca carecendo de investimentos e pessoas precisando de empregos. Não encontrei uma alternativa eficaz na boca dos candidatos. Ainda assim, praticar a cidadania, por meio do voto, é essencial para um futuro certo", terminou.

