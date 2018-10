Amazonas finaliza Eleições 2018 sem ocorrências graves na capital

No fim da tarde, um homem foi detido por fotografar o voto em um colégio na Zona Norte de Manaus | Foto: João Gomes/AET

Manaus - Representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e dos órgãos de segurança do Estado falaram durante coletiva de imprensa sobre a ordem com que se desenvolveu o dia de pleito no segundo turno das Eleições 2018 na capital Manaus e em todos os municípios do Amazonas.

Os órgãos atribuíram o dia de votações sem grandes ocorrências às operações montadas pela segurança pública do Estado. Participaram representantes da Aeronáutica, Exército, Marinha, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e Polícia Civil.

Durante o domingo (28), onde pela manhã e tarde houve registro de infrações apenas nas cidades do interior do Amazonas, o TRE-AM registrou no final do pleito, às 17h, uma ocorrência na capital, Manaus.

Um homem foi preso na cidade ao ser flagrado fotografando o próprio voto ainda dentro da cabine de votação. Ele foi autuado pelo crime eleitoral.