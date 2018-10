Chico do Belo é eleito prefeito de Anamã, no interior do Amazonas

| Foto: Reprodução/Facebook

Anamã - As eleições suplementares no município de Anamã, no interior do Amazonas, finalizaram por volta das 18h com a eleição de Chico do Belo para o cargo de novo prefeito. Na eleição, Belo teve 3.405 votos.

Em segundo lugar, o candidato Huerton ficou entre os mais votados com 2.512 votos. Na terceira posição ficou o candidato Edilson (2) com 146 votos.

Representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e dos órgãos de segurança do Estado falaram durante coletiva de imprensa sobre a ordem com que se desenvolveu o dia de pleito no segundo turno das Eleições 2018 na capital Manaus e em todos os municípios do Amazonas.

Os órgãos atribuíram o dia de votações sem grandes ocorrências às operações montadas pela segurança pública do Estado. Participaram representantes da Aeronáutica, Exército, Marinha, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e Polícia Civil.

Entenda a eleição em Anamã

Em abril deste ano, o Plenário do TSE determinou que o prefeito de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva (MDB), fosse afastado do cargo ao manter decisão do TRE-AM que indeferiu o registro de candidatura do político. Isso porque ele fora condenado por abuso de poder econômico e irregularidades na campanha de 2008, tornando-o inelegível por um período de oito anos a contar da condenação.