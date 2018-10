Frederico Júnior é eleito prefeito de Novo Airão

| Foto: Reprodução/Facebook





Novo Airão - Na cidade do interior do Amazonas, a região elegeu o candidato Frederico Júnior como o novo prefeito. Ele foi eleito com mais de 56% dos votos.



Em segundo lugar ficou o candidato Professor Massarico da Rede. Os votos contam mais de 25% de preferência por ele.

Representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e dos órgãos de segurança do Estado falaram durante coletiva de imprensa sobre a ordem com que se desenvolveu o dia de pleito no segundo turno das Eleições 2018 na capital Manaus e em todos os municípios do Amazonas.

Os órgãos atribuíram o dia de votações sem grandes ocorrências às operações montadas pela segurança pública do Estado. Participaram representantes da Aeronáutica, Exército, Marinha, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e Polícia Civil.

Entenda a eleição em Novo Airão

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação do diploma de Wilton Pereira dos Santos, eleito prefeito de Novo Airão (AM) em 2016. Ele foi condenado por ato de improbidade administrativa em processo transitado em julgado e, por essa razão, com base na Lei da Ficha Limpa (Lei nº 135/2010), não poderia ter se candidatado nas últimas eleições municipais. O mandato foi cassado em maio deste ano.