'A vontade do cidadão é soberana e tem que ser respeitada', diz Wilson

Manaus - "O que esta acontecendo no estado do Amazonas é diferente de tudo que a gente já viu". Essas foram as primeiras palavras do governador eleito, o jornalista Wilson Miranda Lima, de 42 anos.



Wilson foi recebido com festa na sede do Partido Social Cristão (PSC), no início da noite desse domingo (28), logo após a confirmação de sua vitória sobre Amazonino Mendes (PDT), com mais de 1,033 milhão de votos, contra 732 mil do seu adversário.

Wilson durante discurso na sede do comitê | Foto: Marcely Gomes

Ao lado da esposa, do vice Carlos Almeida e do deputado Luiz Castro (Rede Sustentabilidade), Wilson discursou, enfatizando a difícil luta para derrotar uma das maiores figuras políticas do Amazonas, mas com a sólida preferência da maioria dos amazonenses.

"Nós não nos beneficiamos de nenhuma estrutura do governo (Estadual), de nenhum grupo econômico, para chegar onde chegamos. Nós chegamos aqui com a vontade do cidadão e essa vontade é soberana e tem que ser respeitada", esbravejou Lima para dezenas de pessoas presentes no comitê.

Wilson Lima abraçando o vice governador | Foto: Marcely Gomes

No local, um tumulto envolvendo acusações entre dois homens quase terminou em briga, mas a situação foi controlada a tempo. Logo após discursar, Wilson e sua equipe foram para uma sala reservada do comitê.

Quanto a sua equipe de secretários, Wilson disse que ainda não é o momento para divulgar os nomes. O novo secretariado deve ser divulgado em breve, mas ainda não há data definida.

