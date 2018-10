Milhares de pessoas fazem carreata da vitória de Bolsonaro em Manaus

Manaus - Vestidos de verde e amarelo e hasteando bandeiras do Brasil, eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) comemoraram a vitória das eleições na Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Diversas pessoas se concentraram com trios elétricos e caixas de sons nas caçambas de caminhonete em frente ao anfiteatro. Mesmo quem estava longe pôde ouvir as marchinhas de som aclamando a folia do presidente eleito nas mais diversas letras.

Amazonenses e pessoas de outros Estados compartilhavam do mesmo sentimento de ansiedade pela mudança no quadro político brasileiro. O mecânico Luiz Andre da Silva, de 20 anos, disse que o discurso de Bolsonaro contra o Partido dos Trabalhadores (PT) foi o argumento que ganhou o seu voto.

"Nosso País sofreu muitos escândalos de corrupção. Acredito na transição que ele (Bolsonaro) prometeu. O PT ficou muitos anos no poder e nós precisamos abrir os olhos. Agora é a hora da mudança", comentou.

Eleitores esperam mudança no cenário político | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

O industriário Raimundo do Espírito Santo, de 40 anos, disse que espera que Bolsonaro cumpra o que prometeu referente ao Polo Industrial de Manaus (PIM).

"Precisamos de emprego e aproveitar as oportunidades que os nossos recursos dão. Bolsonaro prometeu que iria desburocratizar o processo de empregar pessoas e espero isso", afirmou.

Para o estudante de Logística, Fernando Tassi, de 23 anos, a mudança no sistema de transporte também está entre a lista de vontades do eleitor de Jair Bolsonaro.

A finalização da rodovia federal BR-319, a reforma do transporte aero fluvial, são atualizações importantes esperadas para os próximos quatro anos.

A maioria dos votos conquistados por Bolsonaro foi o motivo dele ser a oposição ao PT | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

"Essas propostas foram o convencimento que conquistaram meu voto", concluiu.

Bolsonaro venceu com 55,13% dos votos válidos, contra 44,87% de Fernando Haddad (PT), segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato eleito irá tomar posse do cargo no Palácio do Planalto no próximo 1º de janeiro.

