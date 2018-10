Tumulto entre eleitores deixa um ferido em Laranjeiras, no Rio

Um tumulto envolvendo eleitores dos candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) deixou pelo menos um ferido, na zona sul do Rio de Janeiro. A confusão ocorreu na Praça São Salvador, no bairro das Laranjeiras, que é um conhecido reduto de ativistas de esquerda na cidade.

O confronto ocorreu no último (28) à noite após a promulgação do resultado. O professor de história e assessor do PSOL, Felipe Velloso, divulgou um vídeo em que aparece com um corte abaixo do olho e onde diz que um eleitor de Bolsonaro jogou uma garrafa em seu rosto.

“Um maluco com a camisa do Brasil e que estava soltando fogos para o Bolsonaro jogou uma garrafa na minha cara”, disse Velloso. Ele foi parar em um hospital e levou três pontos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Botafogo (2º BPM) foram acionadas para checar um princípio de tumulto entre eleitores na Praça São Salvador e, ao chegar ao local, os policiais controlaram a situação. Segundo a PM, não houve presos ou feridos no tumulto.

O vereador carioca Tarcísio Motta (PSOL) divulgou uma nota para lamentar a violência e dizer que avaliará as medidas cabíveis contra os agressores.

