Governador eleito, Wilson Lima, faz visita de cortesia ao TJAM

Manaus - O Governador eleito do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e o vice-governador eleito, Carlos Almeida (PRTB), realizaram nesta quarta-feira (31), visita de cortesia junto ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Yedo Simões.



De acordo com a assessoria, foram abordados assuntos como o novo momento de transição do Governo do Amazonas e o fortalecimento do diálogo entre o TJAM e a futura gestão do Executivo Estadual.

Na ocasião, Wilson Lima ressaltou sobre a importância da parceria com o TJAM para consolidar um diálogo participativo nas ações e projetos direcionadas às famílias amazonenses.

Wilson Lima ressaltou sobre a importância da parceria com o TJAM para consolidar um diálogo participativo nas ações e projetos direcionadas às famílias | Foto: Divulgação

"É fundamental fortalecer esse diálogo com o presidente Yedo Simões para ajudar a levar projetos da justiça, principalmente, ao nosso interior, para que as famílias tenham acesso aos serviços com o apoio da nossa futura gestão, que sempre vai primar pela integração".



O presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões, parabenizou o governador eleito e destacou o fortalecimento do trabalho na futura gestão em favor dos cidadãos. "Quero desejar todo sucesso ao governador Wilson Lima e que possamos juntos atuar em importantes projetos que tragam mais dignidade para nossa sociedade".

O encontro contou com a presença dos juízes auxiliares da presidência do TJAM, Luís Márcio Nascimento Albuquerque e Alexandre Novaes, e do secretário geral de Administração do TJAM, Messias Augusto Andrade.

