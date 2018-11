Após ser hospitalizado, Wilson Lima passa bem e descansa com a família

| Autor: Divulgação

Manaus - O governador eleito, Wilson Lima (PSC), passou por um susto na noite de quinta-feira (1º), apos um pico de pressão alta. Ao cumprir agenda de compromissos na Fazenda Esperança, sentiu tontura, dores no peito e sensação de dormência no braço.

A equipe que o acompanhava, ao ouvir a queixa de mal-estar, preferiu levá-lo a um hospital particular, localizado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

A assessoria de imprensa de Lima informou que, após ser medicado, o governador eleito recebeu alta por volta de 1h desta sexta-feira (2) e, ressaltou que ele está bem, se alimentando corretamente e assistido por familiares.

No lugar, após a realização de exames médicos, o laudo confirmou que o mal-estar foi ocasionado por uma alteração na pressão arterial .Por recomendação médica, o governador eleito descansa sob os cuidados da família, sem participação em compromissos institucionais na data nesta sexta-feira (2).

Encontro com Jair Bolsonaro

A assessoria do governador eleito, informou ainda, que Wilson Lima e o vice, Carlos Almeida vão solicitar agendar com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) para tratar de interesses do Amazonas, com especial atenção à continuidade do modelo Zona Franca de Manaus.

Leia mais:

Governador eleito Wilson Lima passa mal e dá entrada em hospital

Wilson Lima: 'Quem vai compor o secretariado?'

Reformulado, Samba Manaus acontece nesta quinta no Sambódromo