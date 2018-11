David larga na disputa eleitoral de 2020 pela prefeitura de Manaus

Corrida pela prefeitura | Foto: Lion

Como o EM TEMPO adiantou na edição do último domingo (4), a corrida pela prefeitura de Manaus já movimenta o cenário político local. Prova disso é que, ontem (5), o Instituto #Pesquisa365 divulgou a primeira amostra de intenção de voto com vistas às eleições de 2020.

E os números são favoráveis ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB). O parlamentar, que ficou em terceiro lugar na corrida para o governo do Estado, aparece na liderança com 21,3% da preferência dos 3.040 eleitores entrevistados.

O levantamento foi realizado entre 29 de outubro e 1º de novembro, em todas as zonas geográficas da cidade.

Os nomes

A #Pesquisa365 apresentou aos eleitores nove opções: David Almeida, José Ricardo (PT), Marcos Rotta (sem partido), Marcelo Ramos (PR), Luiz Castro (Rede), Hissa Abrahão (PDT), Rebecca Garcia (PP), Silas Câmara (PRB) e Pauderney Avelino (DEM).

Números

Dentro da margem de erro, que é de 1,8%, Zé Ricardo (12,3%), Marcos Rotta (11,6%) e Marclo Ramos (9,5%) ficam empatados na segunda colocação.

Fecham a lista Luiz Castro, que teve 7,8% da preferência dos entrevistados; Hissa Abrahão somou 7,4%; Rebecca Garcia alcançou 6,4% e Silas Câmara, 3,1%. Fecha a lista Pauderney Avelino, com 2,4%

Caiu de pé

A pesquisa, mesmo que precoce, mostra que o nome de David Almeida segue vivo na mente dos eleitores e que, mesmo ele não conseguindo ir para o segundo turno do pleito deste ano, saiu fortalecido dessas eleições.

Briga por evidência

A verdade é que, em dois anos, muita coisa pode mudar, e uma das dificuldades a serem superadas pelos postulantes é a falta de evidência.

Na lista dos políticos avaliados pela pesquisa, sete estarão sem mandato até 2020.

Rede social

Sem dúvidas, a melhor alternativa é manter proximidade com o eleitor por meio das redes sociais. Nesse quesito, quem sai na frente é Hissa Abrahão, que, entre eles, é o que mais tem seguidores.

O pedetista tem mais de 142.000 curtidas em sua página oficial no Facebook.

Maioria na Aleam

Nos bastidores da Aleam, comenta-se que o governador eleito, Wilson Lima (PSC), terá um parlamento parceiro a partir de 2019.

Dos 24 eleitos, estima-se que apenas três deputados devem fazer oposição ao chefe do executivo.

Opositores

Entre os opositores, estão Dermilson Chagas (PP), que foi líder do governo de Amazonino Mendes (PDT) na Casa; Adjuto Afonso, líder do PDT de Mendes na Assembleia; e Abdala Fraxe (Podemos), braço direito de David Almeida.

Neutralidade

Entre os que devem manter a neutralidade estão Dra. Mayara (PP), Roberto Cidade (PV), Sinésio Campos (PT), Wilker Barreto (PHS), Felipe Souza (PHS) e Dr. Gomes (PRP).

Manaus como roteiro

Pelo segundo ano consecutivo, Manaus está na vitrine do World Travel Market, um dos principais eventos globais para a indústria de viagens, que está acontecendo em Londres (ING).

O projeto “Manaus: o Brasil que você só encontra aqui” conta com um stand de promoção turística na feira.

Dez mil conciliações

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) tem 10.122 audiências pautadas para a Semana Nacional de Conciliação, que teve início na manhã de ontem (5).

Para a ação, o Judiciário Estadual vai contar com a participação de 89 Varas Judiciárias, sendo 36 da capital e 53 do interior.

Semana de Conciliação

Instituída em agosto de 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Semana chega à sua 13ª edição, com o objetivo de informar à população que, por meio da conciliação, é possível obter uma solução mais rápida e econômica para conflitos judiciais.

Festa da Constituição

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizam nesta terça-feira (6), às 10 horas, uma sessão solene conjunta para celebrar os 30 anos da Constituição Federal.

O evento ocorrerá no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara, e faz parte de uma série de ações promovidas ao longo deste ano para recordar o 30º aniversário da Carta Magna.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Após as eleições, disputa na Aleam acirra cenário político no AM

Wilson Lima: 'Quem vai compor o secretariado?'