Cinema com libras vira lei em Manaus

De autoria do vereador de Manaus André Luiz (PTC), a partir de agora os cinemas de Manaus terão uma janela no telão com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a fim de que surdos também tenham acesso à cultura. O projeto de lei foi aprovado na sessão desta terça-feira (6) da Câmara Municipal de Manaus (CMM).



De acordo com o parlamentar, o Amazonas possui 153 mil surdos.

- Essa lei é uma grande conquista da comunidade dos surdos. Agora, vamos fiscalizar, porque minha preocupação é que essa lei seja cumprida. Só quem tem um parente e conhece a necessidade do surdo sabe do que estou falando –, disse.

Articulações

Mesmo que não tenha aparecido na pesquisa do Instituto #Pesquisa365 como um possível postulante à prefeitura de Manaus em 2020, o vereador Chico Preto (PMN) deve ser candidato no próximo pleito.

Voo mais alto

Em entrevista ao EM TEMPO, o político afirmou que sua contribuição no parlamento municipal e estadual já foi dada, e agora só será candidato a cargos majoritários. Logo, a Prefeitura de Manaus é um alvo.

Articulação

Presidente afastado do PMN, Chico não deve ficar no partido. Primeiro porque a sigla não alcançou a cláusula de barreira e deve ser extinta ou fundida com outra agremiação, segundo porque, para articular uma possível candidatura à prefeitura, o ideal é ter um partido mais robusto.

PSL?

Por concordar com as ideias de Jair Bolsonaro, não seria nada estranho ver Chico Preto ingressando nas fileiras do PSL, partido do presidente eleito.

Enigmático

Indagado pela CONTEXTO sobre o assunto, o parlamentar foi filosófico em suas palavras.

- Meu momento é de serenidade... continuo cumprindo a agenda da CMM e, no tempo que me sobra, a família e a saúde. Muitas águas irão passar pelo rio da política amazonense –, afirmou.

Sou socialista

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, negou rumores de que estaria de saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Segundo o parlamentar, a sigla lhe abraçou e deu condições para disputar a eleição para o Governo do Amazonas.

- Sou grato ao PSB, ao 40. Não tem nada disso não -, afirmou.

Sessão relâmpago

Falando em Aleam, a sessão plenária de ontem foi bem no estilo fim de legislatura. Começou com mais de 30 minutos de atraso e durou pouco minutos.

Às 10h30, o parlamento estadual já estava vazio.

Devolva-me

Projeto de Lei do vereador de Manaus Reizo Castelo Branco (PTB),quer obrigar que escolas particulares devolvam aos pais, no final do ano, os materiais que não foram usados pelos alunos durante o ano letivo.

Lista grande

O PL é oportuno, uma vez que a lista de materiais é enorme e contém, além de objetos pedagógicos e de escrita, itens de higiene pessoal.

Extraordinário

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nomeou ontem (6) o ex-vereador Luiz Alberto Carijó como Secretário de Articulação Política de sua gestão.

Rossieli paulista

Um dos cotados para assumir a Secretaria de educação do Amazonas, o atual ministro da educação, Rossieli Soares, foi confirmado ontem (6) pelo governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), como o chefe da pasta da educação paulista.

Na pista

Assim, Wilson Lima (PSC) terá de ir ao “mercado” em busca de um novo nome para compor seu secretariado.

Vale lembrar que Rossieli se envolveu ativamente no segundo turno das eleições pedindo votos para Lima.

