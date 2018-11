Vídeo: Emenda antecipa votação da mesa diretora da CM de Manaus

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o assunto que chamou a atenção nesta quarta-feira (7), foi a composição da nova mesa diretora o projeto de emenda à lei orgânica do município. A emenda propõe a antecipação da eleição do novo presidente da casa. No dia 3 de dezembro deve ser escolhido o presidente e os demais membros da mesa.

Quem comanda a CMM é o vereador Wilker Barreto (PHS), que sai da câmara para exercer o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa (ALEAM) do estado.

Nos bastidores um dos nomes mais cogitados para assumir a presidência da câmara é o do vereador Joelson Silva (PSDB), que é o líder do prefeito na casa. O vereador Chico Preto (PMN), diz que a antecipação do pleito vai permitir que a equipe do futuro presidente tenha acesso imediato ao funcionamento da casa, para que possa elaborar um plano de gestão.

Hiram Nicolau (PSD), também apoia a antecipação da escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Manaus.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

