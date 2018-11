Jornal El País critica primeiras atuações de Bolsonaro como dirigente

Para o jornal, é “jogo de cena” de Bolsonaro, “fingindo que é democrata” | Foto: Lion

O jornal El País publicou que ninguém se iluda com o vaivém da fusão, ou não, do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura.

Para o jornal, é “jogo de cena” de Bolsonaro, “fingindo que é democrata”. O presidente eleito deixou parecer que ouviu a população, especialistas e o suposto agronegócio moderno e “fingiu que recuou porque escuta. Mas o fato é que já está tudo decidido”.

— Não é necessário fundir os ministérios para fazer o serviço sujo de abrir ainda mais a Amazônia para a exploração. Se concluir que é mais conveniente manter o ministério, basta escolher um ministro identificado com o projeto de comercializar a floresta –, analisa o periódico.

Sem caráter xiíta

Quando o populista de extrema direita, que, na prática, já governa o Brasil desde 29 de outubro, diz que botará alguém “sem o caráter xiita” à frente da gestão ambiental, é isso que está fazendo.

Ruralistas e evangélicos

Segundo o El País, Bolsonaro pode apregoar que não tem compromisso com nenhum partido, mas esta é apenas mais uma bravata.

“Os fatos mostram que ele deve bastante do sucesso de sua candidatura a dois grandes “partidos” não formais e poderosos, com atuação fora e dentro do Congresso: os ruralistas e os evangélicos.

Conta a pagar

De acordo com o jornal, essa conta Bolsonaro vai ter que pagar.

— E, dado o seu perfil, vai pagar com gosto. A conta dos ruralistas é a Amazônia e o que ainda resta do Cerrado -, diz o El País.

Becca no Caribe

A ex-candidata a vice-governadora Rebecca Garcia (PP) foi curar o estresse da eleição em um paraíso do Caribe.

Passou uma semana em Curaçao, onde assistiu ao casamento do primo Bernardo Garcia.

Praia, sol e mar

Nos primeiros dias da temporada, mais praia e sol. Rebecca concordou em dar uma entrevista exclusiva sobre o balanço da campanha e sua experiência dentro de um esquema eleitoral da velha política.

Mas, depois, sem dar explicações mudou de ideia.

Plenário de improviso

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), informou, ontem (8), que, a partir da próxima terça-feira (13), as sessões plenárias serão realizadas no auditório Belarmino Lins.

O espaço fica no anexo do prédio principal do Poder Legislativo amazonense.

Teto e luz

A mudança se dá por conta de uma reforma no plenário Ruy Araújo, que está recebendo reparos na cobertura e na parte elétrica.

Pinga “ni mim”

— Nós vamos trabalhar para manter o ritmo e entregar para a próxima legislatura uma Assembleia sem goteiras no plenário Ruy Araújo e uma passarela coberta, para que os servidores possam transitar entre os prédios protegidos do sol e da chuva – disse David.

Deu no EM TEMPO

A matéria do Jornal EM TEMPO mostrando o aumento inesperado da conta de energia elétrica em Manaus foi tema do discurso do deputado estadual Sinésio Campos (PT), na Aleam, ontem (8).

E o salário, ó!

O Senado Federal aprovou ontem (7) projeto encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional de reajuste salarial de 16% aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), passando de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.

Impacto

Segundo cálculos de consultorias da Câmara e do Senado, o reajuste poderá causar um impacto de R$ 4 bilhões nas contas públicas.

Cadê o brabo?

Para o deputado José Ricardo (PT), esse tipo de aumento não deveria ser prioridade nacional, uma vez que o país ainda conta com mais de 13 milhões de desempregados.

— Queremos saber cadê o presidente eleito, que fala tão grosso? Por que não luta contra esse reajuste, já que fala em reduzir despesas no governo? —, cobrou Zé 13.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

David larga na disputa eleitoral de 2020 pela prefeitura de Manaus

PSB pede recontagem de votos e Bosco Saraiva pode perder o cargo