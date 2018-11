Alessandra Campêlo denuncia racismo contra vereadora de Tonantins

Manaus - Em pronunciamento no Pequeno Expediente, a deputada estadual Alessandra Campêlo, líder do MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), relatou que a vereadora Suelem Lofiego, do MDB de Tonantins, estaria sofrendo injúria racial e ameaça de morte por parte do prefeito do município, Lázaro de Souza Martins, do PP, o “Curica”.

O pano de fundo são as denúncias sobre o descaso com a saúde municipal trazidas ao conhecimento do Poder Legislativo pela vereadora e reforçadas na tribuna da Casa por Alessandra Campêlo.

Além disso, segundo a parlamentar, as ameaças contra a vereadora se agravaram após a mesma ter declarado apoio ao então candidato a governador Wilson Lima, do PSC. O prefeito caminhou com o atual mandatário na campanha.

Alessandra, por meio da Comissão da Mulher e Comissão de Direitos Humanos da Aleam, vai levar o caso ao conhecimento de órgãos como a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Ministério Público Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).

