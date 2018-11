Governo Wilson elege subcomissões durante transição e divulga nomes

Manaus - A Comissão de Transição do governador eleito, Wilson Lima (PSC), formalizou nesta terça-feira (13) os nomes que irão compor as subcomissões durante o período para o próximo mandato. A reunião ocorreu na sede do comitê, na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Segundo a assessoria, os trabalhos de ampla análise de contratos, despesas, receitas e projetos em andamento do Governo do Amazonas iniciam ainda nesta tarde.

As equipes estão divididas em oito áreas estratégicas e devem fornecer as informações para as coordenações de transição até o dia 28 deste mês. "O relatório final, com o levantamento de informações e diagnósticos da situação fiscal e orçamentária do Governo do Estado, será divulgado no próximo 13 de dezembro", informou.



O vice-governador eleito, Carlos Almeida, destacou que os diagnósticos fornecidos pelas subcomissões servirão de base para estruturar o futuro corpo do secretariado do Executivo Estadual.

“Cada uma possui três representantes, mas isso não impede tanto por parte do governo eleito quanto da administração atual que haja consulta a diversos outros profissionais que possam colaborar com mais expertise técnica. O que precisamos é de um diagnóstico de como está o Estado para encaminharmos ao futuro secretariado as possíveis soluções”, afirmou.

Orientação

As orientações específicas para os integrantes das subcomissões serão realizadas na tarde desta terça pelo coordenador da Comissão de Transição, o administrador Humberto Laudares.

“O primeiro passo será dividir os trabalhos nas grandes áreas que afetam os cidadãos e montar grupos de trabalhos para ter um diagnóstico claro dos problemas. A partir disso, vamos ter muita clareza sobre quais serão as principais medidas que o futuro governo poderá tomar nos primeiros 100 dias de gestão”, detalhou.

Apoio

Carlos Almeida também explicou que, devido à impossibilidade de uma rotina diária no Estado, o ex-secretário de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, e o médico infectologista, David Uip, vão somente colaborar para aprimorar os trabalhos das subcomissões.

“Precisamos de pessoas aqui para circularem nas unidades e, por conta dessa distância, eles vão dar opiniões para colaborar com o diagnóstico das subcomissões”, acrescentou. Na semana passada, o novo governo divulgou os nomes que compõe a equipe da comissão de transição de Wilson e de Amazonino .

Veja a lista das subcomissões formadas:

Saúde

Daniele Reis de Araújo Magalhães

Manoel Jesus Pinheiro Coelho

Ezequias Nascimento dos Santos

Educação

Joésia Moreira Julião Pacheco

Luiz Fabian Pereira Barbosa

Darlem Lúcia de Oliveira Costa

Segurança

Cel. Louismar de Matos Bonates

Emília Ferraz Carvalho Moreira

Fabiano Machado Bó

Social

Maria Joseilda da Silva Pinheiro

Caroline Braz Germano Ribeiro Penha

Marcia de Souza Sahdo

Planejamento

Rodemark Nunes Castelo Branco

Lucio Meirelles da Silva Bezerra de Menezes

Niro Higushi

Infraestrutura

Odenilson Roberto Azevedo Serique

Marcellus José Barroso Campêlo

Rosilene Silva de Medeiros

Economia

Alex Del Giglio

Alessandro Moreira Silva

Dario José Braga Paim

Sistema produtivo

Petrúcio Pereira Magalhães Júnior

Thomaz Antônio Perez da Silva

Eduardo Costa Taveira

