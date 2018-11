Serafim sugere que verbas de fundos sejam usadas em dívidas da saúde

Manaus - Em audiência na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) nesta terça-feira (13), o deputado Serafim Corrêa (PSB) afirmou querer que o Governo do Estado direcione os recursos de fundos do interior e de fomento às micro e pequenas empresas à quitação de dívidas da saúde do Amazonas.

No Projeto de Lei Ordinária nº 175/2018, os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento (FTI) e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social (FMPES) são utilizados especificamente no pagamento de dívidas com fornecedores da área de saúde.



Pela proposta do Executivo, o governo poderá utilizar os recursos dos dois fundos para pagar “saúde, administração e infraestrutura básica, econômica e social”.

“Aqui por esse projeto do Governo pode tudo. Não estão pedindo só recursos para a saúde. Então, eu entendo que esse projeto deva ser aprovado, mas com uma emenda dizendo qual valor estimado que será usado desses dois fundos. Segundo, esse recurso será aplicado somente para a saúde e o terceiro ponto é dar a ordem de prioridade de quem vai receber”, disse.

A sugestão do parlamentar ocorreu durante reunião, na manhã desta terça-feira (13), com representantes das cooperativas de médicos que estão sem receber do Estado há pelo menos três meses.

Segundo consulta no portal da transparência do governo, até esta terça-feira (13), havia no FTI R$ 682 milhões, e mais R$ 81,5 milhões no FMPES, totalizando R$ 763,5 milhões.

No projeto enviado para o Legislativo, o governo faz alterações na Lei nº 2.826 de 2003, que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais nos termos da Constituição do Estado e dá outras providências.

“O Governo do Estado torrou o dinheiro todo na campanha eleitoral, e deu no que deu. Então, eu entendo que para esse projeto ser aprovado o secretário da Fazenda (Sefaz) e da Saúde (Susam) precisam vir à ALE-AM e, publicamente, dizer qual a relação das empresas médicas que tem a receber e colocar a ordem cronológica desses pagamentos. Estamos agora nessa situação devido a péssima administração do governo que foi repudiado nas urnas pelo povo, exatamente porque só mentiu e só fez uma publicidade enganosa”, concluiu Serafim.

Com informações da assessoria*

