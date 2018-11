Assembleia aprovará PL para governo do AM quitar dívida da saúde

O Projeto de Lei Ordinária nº 175/2018, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), será aprovado nesta quarta-feira (14) pelos deputados estaduais. A decisão foi tomada ontem (13), em reunião entre os parlamentares e o presidente da Casa, David Almeida (PSB).

O PL autoriza que o governo acesse recursos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas) e do FMPES (Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas) para pagar saúde, administração e infraestrutura básica, econômica e social, mas receberá uma emenda para que seja utilizado somente para quitar a dívida com os fornecedores da saúde.

Depois de reunir com representantes das cooperativas, David Almeida e demais deputados buscaram um consenso para apresentar uma emenda coletiva que viabilizasse, além da vinculação dos recursos atuais dos fundos, os recursos que ainda irão ser arrecadados nos meses de novembro e dezembro, dos dois fundos do governo, algo em torno de R$ 160 milhões.

“De acordo com o que tratamos aqui, essa matéria será aprovada, só estamos buscando ajustes e entendimento com a base do governo, para chegar a um denominador comum, uma emenda proposta por todos os deputados de forma coletiva”, argumentou o presidente.

Membro da comissão de transição de governo, o deputado Luiz Castro comunicou a situação ao governador eleito, Wilson Lima (PSC), que assume em janeiro de 2019. Ele alertou para a importância de o Projeto de Lei não ser aprovado com o texto original e abraçou a ideia de que seja apresentada uma emenda, estabelecendo critérios de prioridade para o pagamento dos profissionais da Saúde até o final da gestão de Amazonino Mendes (PDT).

Desrespeito

Na avaliação do deputado Serafim Corrêa (PSB), a gestão de Amazonino Mendes (PDT) foi irresponsável e, em vez de cumprir com suas obrigações, torrou dinheiro na campanha. Ele deseja que os secretários de Saúde e Fazenda expliquem como está a real situação da dívida do governo com as empresas.

“O governo do Estado torrou o dinheiro todo na campanha eleitoral, e deu no que deu. Então, eu entendo que, para esse projeto ser aprovado, o secretário da Fazenda (Sefaz) e da Saúde (Susam) precisam vir à Aleam e, publicamente, dizer qual a relação das empresas médicas que têm a receber e colocar a ordem cronológica desses pagamentos. Estamos agora nessa situação devido à péssima administração do governo, que foi repudiado nas urnas pelo povo, exatamente porque só mentiu e só fez uma publicidade enganosa”, disse Serafim.

Leia mais:

Governo tampão pede R$ 150 milhões para 'arrumar' a Saúde no AM

Serafim sugere que verbas de fundos sejam usadas em dívidas da saúde