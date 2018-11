Depois da eleição no Amazonas, o asfalto sumiu?

Governante faz promessa em campanha, gerando expectativas na população e, agora, simplesmente paralisa as obras, acusa José Ricardo | Foto: Lion

Deputado Federal eleito com a maior votação do pleito, o petista José Ricardo Windling acusou de irresponsável o governante que faz promessa em campanha, gerando expectativas na população e, agora, simplesmente paralisa as obras de recapeamento asfáltico em municípios do interior do Amazonas.

— Essas obras iniciaram no primeiro turno das eleições 2018 e paralisaram no início do segundo turno. Precisamos saber que contratos são esses dessas empresas com o Estado. Por que foram subitamente interrompidos após as eleições? -, cutucou Zé 13.

Chamem o TCE

O deputado federal adiantou que vai ingressar com representação no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) solicitando que faça auditoria em todos os contratos do governo do Estado com as empresas que estavam executando obras de pavimentação nas cidades amazonenses.

Arthur avisou

Bem a propósito, quando o governador Amazonino mendes anunciou que ia começar a tapar os buracos em todos os municípios, o prefeito Arthur Virgílio (PSDB) deixou uma pergunta no ar:

— O Amazonino vai continuar asfaltado as ruas depois da eleição?

Ano novo, casa nova

O deputado estadual eleito pelo PSL, Delegado Péricles, visitou na manhã de ontem (13) a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sua nova casa a partir do ano que vem.

Primeira falta

Péricles esteve ausente na visita realizada pelos parlamentares que se elegeram no último pleito, organizada pelo presidente da Casa, David Almeida (PSB), há duas semanas.

OAB no parlamento

Candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Amazonas, Marcelo Kizem também visitou a Aleam ontem (13).

Vem comigo

Ele pediu apoio de David Almeida e apresentou suas propostas para o órgão.

Estranho no ninho

Kizem tem se colocado como o candidato outsider, uma vez que nunca participou de nenhuma chapa da OAB e disputará a eleição pela primeira vez

Onda do novo

Ele disse que espera surfar na onda do novo, vivenciada nas eleições governamentais e presidências deste ano.

— Nós somos o novo e queremos mudar a maneira de gerir a OAB. Somos a chapa de direita –, afirmou.

Meio século depois

O deputado Serafim Corrêa (PSB), que é auditor fiscal aposentado, homenageou a Receita Federal com uma sessão especial pela passagem dos seus 50 anos, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ontem (13).

— A missão da Receita é exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade, com profissionalismo e transparência –, reconheceu o deputado.

Criador e criatura

Fundador da Receita Federal no Brasil, o auditor fiscal aposentado da Receita Federal Tarcízio Dinoá Medeiros compareceu à homenagem de Sarafa.

Melhor do mundo

Tarcizio Dinoá disse que o Brasil tem uma das administrações tributárias mais modernas do mundo.

— Temos uma das administrações tributárias mais modernas do mundo.

A Receita Federal foi a primeira instituição do mundo a emitir a declaração do imposto de renda pelo computador.

Tudo azul

A faixa Azul está voltando.

A partir desta quarta-feira (14), a Prefeitura de Manaus dá início à orientação sobre o retorno da faixa exclusiva para transporte coletivo nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mario Ypiranga Monteiro (Recife).

A faixa exclusiva estava liberada para todos os veículos desde março deste ano, por conta de obras executadas na avenida Djalma Batista.

