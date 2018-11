Amazonino concedeu isenção de impostos a empresas do setor energético

A denúncia de suposto crime de improbidade administrativa contra o governador foi feita pelo deputado estadual Sidney Leite | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Enquanto falta dinheiro para o Governo do Amazonas pagar as dívidas, o governador Amazonino Mendes concedeu isenção de impostos para empresas que atuam no setor energético do Estado. O caso foi discutido nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

A denúncia de suposto crime de improbidade administrativa contra o governador foi feita pelo deputado estadual Sidney Leite, que em janeiro assume uma vaga na câmara federal, em Brasília. Segundo o parlamentar, a ALEAM aprovou um decreto que dá isenção fiscal à empresas geradoras de energia elétrica do interior do Estado.

Recentemente a Eletrobras privatizou 86 geradoras de energia elétrica no interior do Estado. Estima-se que o Amazonas deixe de arrecadar mais de dez milhões de reais todos os meses.

Entre as empresas que ganharam a licitação da Eletrobras, estão a ‘Etam’ e a ‘Oliveira Energia Geração e Serviço’, que pertence ao pai do ex-secretário de Amazonino Mendes, Orcini Júnior.

