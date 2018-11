Venda de bebida alcoólica para pessoas armadas será votada em dezembro

Manaus - A discussão do projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a pessoas que estejam portando armas foi adiada novamente. Durante sessão realizada no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última terça-feira (13), o vereador Marcel Alexandre (PHS) pediu vistas para entender de que forma a lei será executada, caso aprovada.



O projeto, de autoria dos vereadores Joana D’Arc (PR), Chico Preto (PMN) e Júnior Resgate (PDT), foi protocolado após o assassinato do advogado Wilson Justo, na madrugada do dia 25 de novembro de 2017, após ser alvejado com quatro tiros disparados pelo delegado Gustavo Sotero durante uma briga dentro da casa de show Porão do Alemão, na Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, outras três pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa do advogado. O delegado Gustavo Sotero foi preso em flagrante.

De acordo com Marcel, embora a propositura tenha uma boa intenção, o debate acerca do tema é de alta complexidade. “Parabenizo a intenção da lei, mas estaremos votando em algo muito complexo. A execução dessa lei é complicada”, disse.

Coautor do projeto, o vereador Chico Preto defendeu que a Casa discuta a execução da lei com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e entidades ligadas ao setor da segurança pública. Para o parlamentar, não haverá prejuízo, se o projeto for votado apenas em dezembro.

“Entendo que, assim como bebida e direção não combinam, arma de fogo e bebida alcoólica também representam o mesmo perigo. Precisamos discutir o projeto com o segmento da sociedade civil que tem relação direta com o assunto e que irá cumprir o comando, como a Abrasel e sindicatos ligados à segurança pública”, explicou.

O parlamentar sugeriu, então, que uma audiência pública fosse realizada na 10ª Comissão Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (COMTICDETRE), presidida pelo vereador Coronel Gilvandro Mota (PTC), ainda no mês de novembro, para que as organizações possam apresentar suas opiniões e considerações sobre o assunto.

O líder da prefeitura na CMM sugeriu que o processo fosse retirado de pauta até a convocação de uma audiência pública | Foto: Márcio Melo / Em Tempo

O presidente da comissão classificou o assunto como complexo e afirmou que pode contribuir para o aprimoramento da legislação proposta pelos vereadores. “Isso demanda uma ampla discussão com autoridades para que definíssemos um procedimento que vai além de simplesmente não vender bebida àquela pessoa. Precisamos dessa discussão”, declarou.

O líder da prefeitura na Casa, Joelson Silva (PSDB), sugeriu que o projeto fosse retirado de pauta até a convocação de uma audiência pública para debater o tema. Álvaro Campelo (PP) reforçou a necessidade de debate e afirmou que o assunto tem impacto direto no dia a dia da população, tendo em vista que, no dia da tragédia, uma autoridade estava portando arma de fogo na casa noturna.

“Acho que é um debate necessário para que tomemos a decisão correta e isso traga benefícios à população”, completou.

O projeto voltará para segunda discussão no plenário da CMM na próxima semana. Após as discussões, ele poderá ser votado ainda este ano, em dezembro.

