Delegado Péricles lança processo seletivo para equipe de gabinete

A idéia de lançar processo seletivo para compor a equipe surgiu a partir de sugestões de especialistas em gestão pública | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual eleito, Delegado Péricles (PSL), inovou na forma de contratação da sua equipe de cargos comissionados e disponibilizará sete cargos para serem preenchidos por meio de processo seletivo. O edital foi lançado na noite desta quarta-feira (14/11), em suas páginas nas redes sociais.



De acordo com o deputado, a ideia surgiu há algumas semanas, durante conversas com amigos que são especialistas em gestão pública. O delegado destaca, que pretende compor sua equipe de gabinete com pessoas que são realmente comprometidas com o serviço público.

“Esse é um processo democrático com a população. Isso despartidariza o gabinete, pois eu sou o político e preciso de pessoas capacitadas e comprometidas com a gestão pública, já que estaremos a serviço do povo”, disse o deputado, destacando ainda que os candidatos serão avaliados por especialistas em recursos humanos e gestão pública, para manter a lisura do processo.

As sete vagas disponíveis serão para as assessorias de gabinete parlamentar nas áreas: jurídica (01 vaga), gestão pública (01 vaga), gestão financeira (01 vaga), comunicação social – Jornalismo e Publicidade (01 vaga), comunicação social – Relações Públicas (01 vaga), secretariado executivo (01 vaga) e assistência social (01 vaga).

Como participar:

O candidato pode enviar currículo até dia 30 de novembro, para processoseletivo@delegadopericles.com.

No e-mail, o candidato coloca no título o nome e a área desejada. No currículo, o candidato deve colocar todos os dados pessoais, número de registro pessoal (caso tenha) e a formação educacional do nível médio, superior e pós-graduação, cursos profissionalizantes e de idiomas estrangeiros.

A fase de entrevistas começa dia 3 de janeiro de 2018.

Confira o edital do processo, detalhes dos cargos disponíveis e as datas de cada etapa no link: bit.do/delegadopericles.

