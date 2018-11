Luiz Castro, Daniela Assayag e Fabrício Lima no time de Wilson Lima

Manaus - O governador eleito Wilson Lima (PSC), o mais votado da história do Amazonas, já começa a desenhar a composição do secretariado que o acompanhará a partir de janeiro de 2019. Por mais que ainda não haja nomes confirmados oficialmente, o que se escuta nos bastidores da política é a escolha do nome da jornalista Daniela Assayag para a Secretaria de Comunicação (Secom). Ela, inclusive, se despediu recentemente da gerência de jornalismo da TV A Crítica, onde atuava desde 2015.

Tudo indicava que a jornalista Shirley Assis, que comandou a equipe de comunicação de Wilson Lima durante as eleições, ocuparia a Secom. No entanto, a informação que circula nos bastidores é de que ela foi convidada, mas recusou.

Para a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), o nome mais cotado é o de Fabrício Lima. Ligado ao grupo empresarial do qual o governador eleito faz parte, Lima já comandou a pasta na gestão de José Melo e David Almeida.

O nome do economista Alex Del Giglio, que compõe a equipe de transição, também está cotado para compor o governo de Wilson. Tudo indica que ele irá para a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz). Del Giglio é servidor público da Sefaz e, até o ano passado, foi presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Outros nomes

Outro nome que provavelmente irá compor a gestão do governador eleito e que já está na equipe de transição do novo governo é o do deputado estadual Luiz Castro (Rede). Tudo indica que, pela experiência em gestão administrativa e política, Castro irá ocupar a Casa Civil. O vice, Carlos Almeida (PRTB), também deverá integrar algum cargo de confiança junto à nova administração do Estado. Mas, até o momento, nenhum nome foi confirmado.

O deputado estadual Luiz Castro disse ao EM TEMPO que o secretariado de Wilson Lima será anunciado antes da diplomação, que ainda não tem data marcada. Para o cientista político Carlos Santiago, o principal desafio do novo secretariado está em dar respostas aos problemas pelos quais a sociedade enfrenta.

“O grande desafio para a construção de secretariado competente é entender que o povo do Amazonas não aguenta mais um governo ou governos ineficientes. Não aguenta mais governantes sendo acusados de corrupção. Então, na minha concepção, o maior desafio do bom gestor – não só do governador, mas dos seus auxiliares – será no sentido de dar resposta aos problemas pelos quais a sociedade passa, por exemplo a situação da segurança pública, a saúde pública, que está na UTI e educação”, analisou.

