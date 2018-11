'A OAB-AM está omissa e aceitando tudo o que é imposto'

Manaus - Candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) pela primeira vez, Marcelo Kizem comenta que a chapa dele é a única a representar a renovação para a classe. Com apoio, em vídeo, de general Mourão - vice-presidente eleito -, o advogado argumenta que a “onda” da renovação, depois de chegar ao Estado e ao comando do Brasil, desta vez vai chegar à OAB-AM.

EM TEMPO- De onde surgiu a ideia de concorrer à presidência da OAB?

Marcelo Kizem - Eu estive presente à cerimônia muito restrita do casamento do general Mourão, na casa dele, no Rio de Janeiro, no mês passado, e conversamos sobre muitos assuntos. Na ocasião, ele me perguntou se seria candidato à presidência da OAB no Amazonas, e afirmei não ter interesse. Quando respondi, ele me disse: “meu amigo, se pessoas como você, formadoras de opinião, com caráter respeitado, não procurar a mudança, de onde partirá a mudança?”. Isso ficou no meu coração e, quando cheguei em Manaus, conversei com vários amigos e resolvemos montar uma chapa de mudança verdadeira, porque entendemos que nas duas chapas que se apresentavam antes da nossa, não existia mudança. Uma está aí há décadas e se revezava em família e a outra já fez parte desta gestão, mas se diz nova. Mas a nossa chapa, não. Ela é uma verdadeira chapa de renovação, criada por mim, meu candidato a vice-presidente, o advogado Felipe Thury e a advogada Michele Castro. Somos advogados militantes, vivemos nos fóruns diariamente e conhecemos a realidade que passa a advocacia.

Marcelo Kizem durante entrevista ao Em Tempo | Foto: Ione Moreno

EM TEMPO- Como é definida a sua programação de campanha, que segue até o dia 27?

MK- A gente tem nossas reuniões diárias no escritório. Nós não temos comitê, não estamos gastando milhões em campanha. No meu escritório, a gente delibera quais são os próximos passos, todos trazem estas informações do dia, do que achou bom ou ruim da campanha, e a gente define o que será feito no dia seguinte. No momento, estamos visitando escritórios, os portais e blogs, porque o prazo é curto. Nos deram 30 dias para mostrar aos advogados quem nós somos, e nós entramos em desvantagem, porque começamos agora. A chapa da situação está há anos trabalhando e se autopromovendo. A chapa 20 perdeu a eleição para chapa atual e se manteve unida, e o núcleo deles se manteve junto por três anos. A nossa se formou em menos de uma semana, antes do termino das inscrições. Nós protocolamos o nosso registro às 17h30, sendo que a inscrição encerrava às 18h.

EM TEMPO – Quais pontos de insatisfação o senhor pode elencar da atual gestão?

MK - Nós cremos que a atual gestão teve seu papel importante, sim. Porém, já estagnou pelo continuísmo e perdeu a vontade pelo novo e de trabalhar efetivamente. A OAB-AM está omissa e aceitando tudo o que é imposto e a nossa chapa quer reivindicar todas estas coisas, que acreditamos estarem irregulares. A OAB tem que ser focada nos 14 mil advogados e não em grupos. O que está faltando é um presidente mais ativo e que se imponha, alguns casos negativos deveriam acontecer de forma isolada, , mas viraram rotina da atual gestão.

EM TEMPO – Das suas nove propostas, quais são de execução imediata, caso assuma a presidência?

MK - Das nove propostas, três serão a base do nosso trabalho, as prerrogativas, a transparência e a pauta digital. As prerrogativas têm que ter um papel decisivo por conta da direção. Não adianta só falar, mas quem realmente comprar esta briga. Quem vai propor ações contra pessoas que desrespeitam estas prerrogativas? O próximo presidente tem que ter voz ativa se não vai continuar o que está aí, os advogados sendo desrespeitados, fazendo um bom trabalho. A transparência, apesar de existir no site da OAB, ainda é muito superficial. Precisamos detalhar os gastos. O advogado que paga esta anuidade, tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. Iniciando o ano fiscal, vamos contratar uma auditoria para ver se há alguma irregularidade. Já a pauta digital vai proporcionar que o advogado saiba em qual posição está seu processo na fila de audiência. Isso facilitar o advogado poder informar ao seu cliente, sobre como está o andamento do processo. Iremos cobrar e fiscalizar a pauta digital.

EM TEMPO –Quais as maneiras de melhorar o mercado de trabalho, já que a classe forma mais de mil advogados por ano no Amazonas?

MK - Isso é uma realidade, mais de mil advogados ingressam na profissão por ano. Muitos deles passaram no exame de ordem, não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Por isso, a nossa chapa tem uma preocupação muito grande com estes jovens advogados, porque entendemos que a OAB deve ser voltada para a coletividade. Com este apoio, conseguiremos oferecer cursos de qualificação para profissionais, além de escritórios, para que possam iniciar suas carreiras.

