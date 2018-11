Wilson Lima confirma Daniela Assayag e Fabiano Bó como secretários

| Autor: Robson Adriano

Manaus - Faltando menos de dois meses para acabar o ano, o governador eleito, jornalista Wilson Lima (PSC) confirmou, até o momento, os nomes da jornalista Daniela Assayag e do tenente coronel Fabiano Bó, para a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e Casa Militar, respectivamente. Lima ressaltou que os demais nomes vão ser divulgados nos próximos dias.

O jornalista afirmou que nomes ainda estão sendo avaliados para compor o secretariado. Ele ressaltou ainda que qualquer possibilidade antes de anúncio oficial, é mera especulação, como foi o caso de Fabrício Lima, cotado para assumir a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Os dois nomes foram anunciados durante solenidade em alusão ao 13º aniversário do Cindacta IV. | Foto: Ione Moreno

“Estou consultando pessoas, ouvindo alguns segmentos para indicar pessoas que tenham qualificação necessária para assumir os cargos estratégicos. Gente de minha confiança. Não conversei com Fabrício Lima, isso é mera especulação”, declarou o jornalista, durante o evento alusivo ao 13º aniversário do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta IV).

O deputado estadual Luiz Castro (Rede), segundo Lima, é alguém que estará ao lado dele quando assumir o mandato. “O Luiz Castro foi alguém que nos ajudou muito na campanha e, com certeza, ele vai nos ajudar, significativamente, a partir do dia 1º de janeiro”. Nos bastidores, Castro está sendo cotado para assumir a Casa Civil.

Transição

O governador eleito pontuou que ainda está fazendo o levantamento de números referente às contas do Estados, deixadas pelo candidato derrotado no pleito deste ano e atual governador, Amazonino Mendes (PDT).

“Eu tenho conhecimento dos indicativos da saúde. É algo que nos preocupa muito, principalmente, os pagamentos das empresas terceirizadas. Isso compromete diretamente o atendimento nesta área”, disse Lima. Ele ressaltou ainda que, além da Saúde, as prioridades do seu governo também são as pastas da Educação e Segurança Pública.

Lima afirmou que qualquer nome antes do anúncio oficial, é mera especulação. | Foto: Ione Moreno

Novos secretários

A jornalista Daniela Assayag, 44 anos, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), era chefe de Lima na emissora onde ele trabalhava antes de se candidatar. Para o EM TEMPO, Daniela disse que se sentiu honrada ao receber a proposta.

“Estou pronta para auxiliá-lo no que for preciso a frente da pasta de comunicação. Darei tudo que estiver ao meu alcance para o melhor para o nosso Estado, como é o objetivo deste governo”, ponderou.

A jornalista informou que primeiro vai se inteirar sobre os números da Estado, junto com a equipe de transição formada pelo filósofo, escritor e jurista Gabriel Chalita, o deputado estadual Luiz Castro (Rede) e o vice-governador eleito, defensor público Carlos Almeida (PSC). “Vamos começar pela transição nos inteirando sobre os números e as atuais ações”, complementou.

Por sua vez, o tenente-coronel Fabiano Bó, 47 anos, é bacharel em Segurança Pública pela academia de Polícia do Ceará. Advogado com pós-graduação em Segurança e Direito Públicos, ele ocupou diversos cargos ao longo da carreira, como chefe da Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Amazonas, comandante da Cia de Boca de Acre e Coari, comandante do CPA Sul, comandante do Comando de Policiamento Especial (CPE).

