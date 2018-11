João Braga, ex-presidente do TCE-AM e da OAB, morre aos 82 anos

Manaus - O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro aposentado e professor de direito João dos Santos Pereira Braga morreu aos 82 anos, na noite da última segunda-feira (26), vítima de um infarto.

Advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Amazonas, e professor da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins) e da Faculdade Martha Falcão, João Braga presidiu a corte de Contas amazonense nos anos de 2000, 2001 e 2005.

O corpo do conselheiro está sendo velado no auditório do TCE-AM. O sepultamento será às 16h, no cemitério São João Batista. João Braga deixa oito filhos,14 netos e dois bisnetos.

O TCE-AM e o Governo do Amazonas emitiram notas lamentando o falecimento de João Pereira Braga.

Nota do TCE-AM:

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, em nome do colegiado e de todos os servidores do TCE-AM, comunica à sociedade, com profundo pesar, o falecimento do ex-presidente do TCE-AM, conselheiro aposentado e professor de direito João dos Santos Pereira Braga, aos 82 anos.

Em nome dos conselheiros e dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a conselheira Yara Lins dos Santos manifesta solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores do conselheiro, que faleceu na noite desta segunda-feira (26/11) por infarto.

