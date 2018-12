Bairro Francisca Mendes recebe serviços de infraestrutura viária

O prefeito de Manaus Arthur Neto acompanhou o andamento das obras | Foto: Divulgação

Manaus - Até a próxima sexta-feira, 14, a Prefeitura de Manaus vai concluir a recuperação asfáltica de 2,4 quilômetros da avenida E, no bairro Francisca Mendes, zona Norte. A via é um dos principais corredores de ônibus e de ligação com outras áreas da cidade. Obras de tapa-buracos, limpeza pública e desobstrução de bueiros também fazem parte do pacote de serviços que está sendo realizado no bairro.



O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar, acompanharam o andamento das obras, na manhã desta segunda-feira, 10/12. “A avenida E tem 2,4 quilômetros e já fizemos 1,4 quilômetro de recapeamento, que está sendo feito com perfeição.

É o avanço. Eu vim agora de outros lugares, pelo Santa Etelvina e outros bairros, e encontramos pavimentação de primeira qualidade feita pela prefeitura no último verão”, afirmou o prefeito. “Nós estamos muito prontos para fortalecer essa cidade”, acrescentou.

Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, a previsão é de que as obras de recapeamento sejam concluídas até a próxima sexta-feira. “Foram mapeadas 208 caixas coletoras no Francisca Mendes e, dessas, 80 estão com problemas. Estamos fazendo a confecção de tampas e grelhas”, finalizou.

