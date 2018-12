Prefeitos do AM pedem 'parceria' em primeiro encontro com Wilson Lima

Manaus - Na próxima quinta-feira (20), o governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, deve se reunir, pela primeira vez após o pleito eleitoral de 2018, com todos os prefeitos do Estado. O encontro será na confraternização de fim de ano da Associação Amazonense de Municípios (AAM), em um restaurante no bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o governador eleito, que viajou para Brasília na tarde desta terça-feira (11), o momento será a primeira ponte para tentar estabelecer uma aproximação com os chefes dos Executivos municipais. Wilson viajou para Brasília para participar da segunda reunião do Fórum de Governadores do Brasil, nesta quarta-feira (12), e deve retornar a Manaus já na quinta-feira (13).

"É claro que vou conversar com todos no momento oportuno para saber a realidade de cada município. Vou governar em parceria, até porque não há governo que possa seguir bem, sem as prefeituras, e nem as prefeituras sem governo”, disse o governador.

Demandas e impressões

O prefeito de Autazes e atual presidente da AAM, Andreson Cavalcante, vê com bons olhos a aproximação do novo governador com os prefeitos.

"Temos uma expectativa boa. Acredito que é um excelente gesto de aproximação antes de ele assumir o governo do Estado, de fato, e se reunir com os secretários", afirmou.

Mesmo que o encontro seja apenas uma confraternização de fim de ano, alguns prefeitos já devem aproveitar o momento para levar demandas a Lima, que assume o governo em 1° de janeiro. O prefeito de Manacapuru, Beto Dângelo, por exemplo, levará alguns assuntos importante do município para o encontro com o governador, mas também destaca que o momento é de aproximação.

"A presença do governador nessa reunião demonstra a nobreza da sua pessoa. Acredito que demonstrar isso, neste momento, é mais do que necessário, uma vez que ele já vai começar o seu primeiro mandato e precisa mostrar serviço. O primeiro passo foi dado, e vamos esperar as próximas definições", salientou o prefeito.

Para o prefeito Beto Dângelo, de Manacapuru, a atitude de Wilson em se encontrar com os prefeitos demonstra "nobreza" | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Dângelo ainda ressaltou que assim como Manacapuru, os demais municípios do interior precisam da ajuda do governo, uma vez que, segundo ele, o atual momento ainda é de incertezas.



"De 2017 para cá, passamos por três presidentes e quatro governadores: Dilma, Temer e agora Bolsonaro, e Melo, David, Amazonino e agora Wilson. Independente do apoio político dado ou não, é o momento de juntarmos os nossos pensamentos, porque o Amazonas precisa do governador e o governador precisa do Amazonas", completou.

A reportagem ainda tentou contato com os prefeitos de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça; Júnior Leite, de Maués e Dedei Lobo, de Humaitá para também tentar obter um posicionamento sobre a reunião com o governador. No entanto, até a publicação desta matéria, nenhum dos prefeitos atendeu as ligações.

Edição: Bruna Souza

