Deputado eleito Saullo Vianna deixa CDPM após cinco dias preso

Manaus - O deputado estadual eleito Saullo Viana foi solto por volta das 9h desta quarta-feira (12), do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174, Zona Rural de Manaus. Viana estava preso desde o dia 7 de dezembro após virar alvo de operação da Polícia Federal, acusado de receber informações privilegiadas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), durante a campanha.

A informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Saullo cumpriu mandato de prisão temporária e ainda pode ser diplomado no dia 17 de dezembro.

Não houve pedido de prorrogação da medida nem conversão da prisão temporária em preventiva.

A reportagem tentou contato com a defesa de Vianna, entre 11h e 12h, mas não obteve resposta.

Leia Mais

Preso, Saullo Viana tem contas reprovadas no TRE-AM

Coronel Amadeu nega ações no TRE para ocupar vaga de Saullo Vianna

Saullo Viana na mira da PF por irregularidades em prestação de contas