Em vídeo divulgado nesta quarta, ex-deputado Sabino mostra melhora

Manaus - Depois de um bom tempo sem ser visto, o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) teve dois vídeos pessoais divulgados nesta quarta-feira (12). Nelas, Sabino aparece reagindo à ordens médicas, fazendo sinais de "sim" e "não", além de passar por tratamento de fisioterapia no rosto.

Sabino sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 13 de julho de 2017, e foi imediatamente internado no Hospital Samel, no Centro de Manaus. Já no dia 21 do mesmo mês, ele foi transferido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado.

Em um dos vídeos que está circulando pela internet, Sabino aparece mexendo a cabeça para cima e para baixo, fazendo o sinal de "sim". Quando o médico pergunta "e como é o não?", o deputado federal mexe a cabeça, fazendo o sinal de "não".

Já em outro vídeo, o deputado passa por tratamento de fisioterapia no rosto, e é estimulado a fazer um bico e um sorriso. No final do vídeo, Sabino ainda aparece bocejando. Não é mostrado o local aonde o deputado está, e muito menos quando foi gravado o vídeo.

Em vídeo, Sabino aparece fazendo sinal de "sim" e "não" | Autor: Divulgação

Histórico



Os vídeos circulam um ano após o vereador Reizo Castelo Branco (PTB), filho de Sabino, ter dito a jornalistas, no hall de entrada da Câmara Municipal de Manaus, que nem os médicos sabiam do prognóstico do pai. “Pode ser amanhã, ou daqui a dois, três ou seis meses. Nós e nem mesmo os médicos têm um prognóstico sobre isto. Mas quem sabe amanhã ele não pode nos surpreender com a ida dele à Brasília? Deus está no comando, e no momento certo isto irá acontecer”, disse Reizo, na época.

Já em março de 2018, a família divulgou nota assinada pela médica Laís Ventura, do Sírio Libanês, informando que Sabino teria passado mais de um mês em coma, e que naquele momento, estaria recuperando a consciência, interagindo com outras pessoas e manifestando a sua vontade.

Veja vídeo do ex-deputado Sabino Castelo Branco passando por fisioterapia no rosto | Autor: Divulgação

Na Câmara



A licença de Sabino da Câmara dos Deputados terminou em 15 de dezembro de 2017, e a vaga ficou com o primeiro suplente da coligação "Renovação e Experiência", na época, que era Gedeão Amorim (PMDB). Após Amorim ter assumido a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM), quem assumiu a cadeira de Sabino e fica até o dia 31 de dezembro é o deputado Eron Bezerra (PCdoB), segundo suplente.

