Vice-governador eleito reúne com fornecedores de medicamentos

O encontro com os representantes ocorreu na Sefaz | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião com os fornecedores da área da saúde do Estado do Amazonas, nesta quarta-feira (12), o vice-governador eleito, Carlos Almeida, ressaltou que, o futuro governador Wilson Lima, vai primar em sua gestão pelo adequado fornecimento de produtos e serviços e pela correta gestão de recursos na área da saúde.

O encontro com os representantes ocorreu na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), onde foram apresentadas, por parte dos fornecedores, os problemas do desabastecimento da Central de Medicamentos ocasionados pelo não pagamento de fornecedores, assim como diversos procedimentos que implicavam no fornecimento de medicamentos sem observância da legislação.

Carlos Almeida destacou que a equipe de transição tem observado essas questões com as informações verificadas in loco. Ele afirmou que já foi constatada uma dívida projetada em mais de R$ 600 milhões para 2019 e que vai exigir o máximo de austeridade do futuro governo para que se possa comportar o pagamento de fornecedores e o reconhecimento das dividas passadas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima defende investimentos federais em segurança para o AM

Em encontro anual em SP, Wilson Lima destaca desafios no Amazonas