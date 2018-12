Ex-prefeito ganha medalha por projetos de renda e inclusão social

Gilvan também ganhou o prêmio Sebrae de empreendedorismo | Foto: divulgação

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado (ALE/AM) homenageia nesta quinta-feira (13), às 17h, no plenário da Casa, o ex-prefeito do município de Barreirinha e defensor público do Amazonas, Gilvan Seixas, com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. Indicada pelo deputado Belarmino Lins (PP), a medalha é concedida a pessoas que prestaram relevantes serviços públicos ao Estado.



“Sinto-me lisonjeado com a lembrança do nobre deputado Belarmino Lins e entendendo que essa homenagem aumenta a minha responsabilidade para continuar meu trabalho em defesa dos direitos dos cidadãos”, afirmou Seixas.

Natural de Maués (a 253 quilômetros de Manaus), Gilvan Geraldo de Aquino Seixas nasceu em 12 de setembro de 1953. É filho do ex-deputado estadual Raimundo Andrade Seixas e da vereadora Maria de Nazaré Aquino Seixas.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) em 1984. Seixas casou-se com advogada Cleonira Marques Seixas e, juntos, o casal gerou Licinho Pereira da Silva, servidor público efetivo do Estado, Glenio José Marques Seixas, atual prefeito de Barreirinha, e Melina de Nazaré Marques Seixas, jornalista e empresária. Atualmente, Seixas é casado com a assistente social Maria de Fátima Santos Seixas.

Gilvan Seixas prestou concurso para cargo de defensor público e foi aprovado para assumir uma vaga na 1° Classe da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 1983. Na esfera municipal, esteve à frente dos cargos de subprocurador geral do município de Manaus, chefe de gabinete do prefeito municipal, secretário de finanças e procurador geral do município de Manaus, cargos estes exercidos na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Em 1992, disputou sua primeira eleição para o executivo municipal de Barreirinha, terra natal de seu pai, onde foi eleito prefeito pelo PSDB. Governou de 1993 a 1996, de 2000 a 2004 e ainda foi reeleito nas eleições municipais permanecendo no cargo entre 2005 a 2008.

Premiado

Em 2002, chegou a participar do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, mas ficou apenas com o Selo de Participação. Em 2006, venceu a disputa no Estado e foi para a final nacional pela região Norte, ganhando a última etapa do concurso.

Esses Títulos do Empreendedorismo Nacional foram concedidos pelo Sebrae por conta da criação de Projetos de Geração de Renda e Inclusão Social para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio do Projeto UNIBRIMA – Fábrica de Brinquedos de Madeira em Barreirinha.

O prêmio em nível nacional culminou com a comenda maior do Sebrae, o qual resultou em uma viagem de negócios empreendedores com mais nove prefeitos brasileiros à Itália visitando a região de MARK no norte daquele país, considerado o maior pólo industrial calçadista italiano, levando o nome de Barreirinha para o exterior.

