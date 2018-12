Em reunião do Codam, Wilson Lima diz que vai lutar por investimentos

Governador Eleito visitou a FIEAM na manhã de hoje | Foto: Reprodução

Manaus- O governador eleito, Wilson Lima, fez uma visita na manhã desta quinta-feira, na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), na avenida Joaquim Nabuco, n° 1919, no centro de Manaus, em evento da Codam para escolha de novos projetos que devem se estabelecer na Zona Franca de manaus (ZFM).

Segundo o Wilson Lima, a visita serviu para mostrar a disposição do novo governo de se aproximar do setor produtivo. “Temos alguns desafios pela frente. Precisamos entender melhor como o país se comporta, de forma econômica, a partir do dia 1° de janeiro e como isso afeta o estado”, fala.

Para Lima é preciso lutar pelos incentivos da ZFM e tornar o Amazonas interessante para os investidores. “Existe um interesse do próximo governo em estar ao lado dos empresários e daquelas pessoas que geram riqueza no estado do Amazonas’, ressalta.

Durante conversa com a imprensa local, o governador eleito aproveitou para falar sobre as recentes acusações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), em relação a denúncias nas eleições de outubro. ”Tudo que fizemos foi de modo correto com a orientação jurídica e de contadores”, fala.

Nomes do Secretariado

Ao ser questionado sobre as próximas indicações de secretários para o governo, principalmente o da Secretaria de Fazendo do Estado do Amazonas (Sefaz/AM), Wilson Lima disse que os próximos nomes serão anunciados ainda nesta semana.

Wilson assegurou que em seu governo o pagamento dos servidores será mais transparente. De acordo com ele, problemas como, o gasto excessivo de dinheiro público, é algo que vem sendo construindo ao longo de anos. “A gente só pode gastar aquilo que a gente tem, igual o orçamento da nossa casa”, adverte.

Ele destacou que fará os ajustes necessários e pediu compreensão da sociedade. “A gente tem que agir com austeridade. Temos que fazer esses ajustes para que a gente possa equilibrar despesas e receitas”, destaca.

Além disso, também pediu que a sociedade entenda o momento delicado da economia brasileira e relatou preocupação com as pautas votadas na Assembleia Legislativa do Estado.

Segurança Pública

Wilson Lima comunicou que requisitou ao governo federal, a permanência da Força Nacional de Segurança no Amazonas. De acordo com o governador eleito, 70% dos crimes cometidos na capital tem relação com o tráfico de drogas e que as drogas não são fabricadas aqui. “ Conversei inclusive com o futuro Secretário de Defesa Nacional, general Guilherme Theópilo, indicado pelo Ministro Sérgio Moro, e há a disposição que isso efetivamente aconteça”, disse.

