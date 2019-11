Projeto prevê multa de R$ 1 mil para quem usar canudos plásticos no AM

O canudo leva cerca de 500 anos para se decompor na natureza | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Um projeto de lei que proíbe estabelecimentos de fornecer canudos plásticos aos clientes tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam-AM), o projeto prevê multa de até R$ 1 mil.

O projeto de lei proíbe o fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares clubes noturnos e similares. A fiscalização ficará a cargo do Serviço de Proteção ao Consumidor, o (Procon). O valor arrecadado com as multas será destinado a programas ambientais.

Apesar de ter uma utilidade de aproximadamente 10 minutos, o canudo plástico é responsável por 4% do lixo plástico do mundo.

Texto Web: Bruna Oliveira