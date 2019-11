'Mais uma histórica vitória', diz presidente do PT-AM, Sinésio Campos

O sétimo Congresso Nacional Lula Livre- Etapa Estadual Amazonas, realizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT-AM), ocorreu nesse sábado (9) no Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, localizado na avenida Duque de Caxias, Centro de Manaus.

Na ocasião, militantes e filiados se fizeram presentes no evento que elegeu os membros do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, na qual a Chapa 450, "Lula Livre- Partido é Para Todos", foi a vencedora com 182 votos.

Resultado da votação

Chapa 400, Lula Livre- Resistência Socialista, 52 votos;

Chapa 419, Mensagem ao Partido- O Retorno das Bases com Ética e Transparência, 23 votos;

Chapa 480, Lula Livre Para Mudar o Amazonas e Diálogo Petista, 35 votos; e

Chapa 450 Lula Livre- Partido é Para Todos, 182 votos. (vencedora)

O recentemente reeleito presidente do PT-AM, deputado estadual Sinésio Campos, agradeceu a presença de todos e comemorou mais uma vitória. “Hoje passamos por mais uma etapa importante para o PT do Amazonas que é eleger democraticamente nosso Diretório Estadual. Recentemente nossa Chapa 450, Lula Livre- Partido é Para Todos, também foi vencedora e nos elegeu seu presidente, que vai estar na frente dos trabalhos por 4 anos, hoje foi mais uma histórica vitória. Que seja uma gestão de lutas conquistas e compromisso com todos os militantes e povo Amazônida", comentou Sinésio Campos.

*Com informações da assessoria.