'Paulo Guedes demonstra total desconhecimento sobre a Amazônia'

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) rechaçou a declaração do ministro Paulo Guedes, de que o "maior inimigo do meio ambiente é a pobreza", em que associa a pobreza ao desmatamento da Amazônia e que em 2019 alcançou índices estratosféricos.

Para Leite, o ministro demonstra, claramente, o seu total desconhecimento do Amazonas e da Amazônia e todas as potencialidades econômicas e ambientais contidas na região. "O Estado do Amazonas tem mais de 97% de sua floresta em pé e, se mantém assim pelo pobres, ribeirinhos, indígenas, caboclo e o pescador, que vivem pela benevolência da natureza e, muitas vezes fruto, isoladamente, do seu suor, do seu trabalho e, sem nenhum apoio de investimentos do governo federal", defendeu.

O deputado ressaltou que o Amazonas e a região Norte são as áreas que, ao longo dos anos, menos receberam investimentos federais e, não bastasse isso, o ministro Paulo Guedes, com suas medidas econômicas, ainda quer acabar com o instrumento que garante a conservação da floresta em pé e o principal modelo econômico da região: a Zona Franca de Manaus (ZFM).

As declarações de Guedes sobre o desmatamento na Amazônia foram dadas nesta terça-feira, 21, em sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.





*Com informações da Assessoria