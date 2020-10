'Falácia não melhora a vida das pessoas', diz Marcelo Amil

Apesar de trabalhar com a militância esquerdista, Amil defende um plano de gestão igualitário | Foto: Divulgação

Manaus - Em entrevista a um portal de notícias, o candidato a prefeito Marcelo Amil (PCdoB) afirmou que irá trabalhar para solucionar questões referentes à mobilidade urbana, Saúde e Educação em Manaus. Ainda nesta semana, o candidato se posicionou contra a polarização política no País.

“As pessoas acham que o prefeito de Manaus vai defender ideologias, falando apenas sobre a Venezuela, Cuba ou Karl Marx. Esses assuntos devem ser discutidos nos campos acadêmicos. Já eu vou trabalhar para solucionar as questões dos ônibus, da Saúde e da Educação em Manaus. Falácia não melhora a vida das pessoas. O político precisa sim manter um discurso coerente, pautado na sua linha ideológica, mas o principal é ter ação. Alguns candidatos acreditam que, por terem recebido a ‘benção’ do presidente Bolsonaro, já vão receber votos. O povo não é bobo. A eleição se ganha com propostas que promovam melhorias para o povo” explicou Marcelo Amil.

O candidato a prefeito pelo PCdoB, Marcelo Amil afirmou que trabalha junto com a militância da esquerda, mas também defende um plano de governo que proteja e beneficie a todos. Ele alfinetou os adversários que fazem campanha com a máquina pública para ganhar as intenções de votos.

“Não se vence uma eleição com frases feitas apenas para os seus próprios militantes. O foco é mostrar para os indecisos quais as melhores soluções para Manaus. Tenho propostas para as áreas da saúde, educação e transporte, tudo feito em conjunto com pesquisadores e doutores que estudam os problemas da cidade. Eles, assim como eu, moram aqui e vão fazer de tudo para termos uma Manaus com oportunidades. Por isso, nós precisamos de projetos de soluções de longo prazo para a cidade e não somente enquanto durar o mandato”, falou Amil.

Marcelo Amil ainda alfinetou o Governo Federal ao afirmar que não vai tomar decisões pautadas apenas em paixão ideológica.

“Ideologia cabe ao presidente e na forma que ele gere o país, não na cidade de Manaus. Esse tipo de atitude acaba sendo algo perigoso, como por exemplo, o caso da vacina do Covid-19. O presidente, essa semana, falou que não vai comprar as doses da vacina só pelo fato dela ter sido feita na China. Isso é um absurdo! Se a imunização for comprovada cientificamente e aprovada pela Anvisa, o governante não pode pensar apenas em mostrar autoridade. Ele tem que pensar na população que o escolheu como líder”, comentou.

