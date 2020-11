'Meu compromisso é com a população', diz José Ricardo

José Ricardo pretende ainda investir na infraestrutura do município, caso eleito | Foto: Divulgação

Manaus - Construir mais unidades básicas de saúde para atender toda a população dentro dos bairros e implantar o Centro de Referência da Saúde da Mulher e a Central de Exames e Diagnósticos foram as propostas destacadas pelo candidato a prefeito de Manaus José Ricardo (PT) durante debate entre os prefeituráveis, realizado pela TV Norte, manhã desta sexta (6).

Ele também afirmou que irá investir na infraestrutura dos bairros, melhorar o sistema de transporte e viário e construir novas escolas e creches, como ainda na área da moradia fará loteamento de terras urbanizadas para serem vendidas a preços populares para quem não tem casa.

“Meu compromisso é com a população, com a vida. Governaremos com transparência, prestação de contas e junto com todos e todas. Sou oposição a esse grupo político que governa Manaus e o Estado há mais de 30 anos, que deixou a cidade abandonada. Tem candidato que tem como padrinho político o atual prefeito, que deixou Manaus sem iluminação, com péssimo transporte e saúde e sem segurança. Tem candidato que diz que é novo, mas está no mesmo grupo de quem já foi governador. E tem candidato que já foi governador três vezes e também prefeito e nada fez. É preciso mudar quem sempre esteve à frente da administração, para Manaus melhorar”, declarou Zé Ricardo.

Ao ser questionado sobre a saúde, ele começou dizendo que defende a saúde pública, que é direito da população, sendo totalmente contra a privatização, defendida pelo Governo Bolsonaro, que também apoia alguns candidatos de Manaus.

“Vamos construir unidades básicas, já que metade da cidade está sem atendimento, e não vamos aceitar a privatização. O povo não pode continuar peregrinando pela cidade, em busca de atendimento e medicamentos”.

Quando tratou do tema infraestrutura, foi categórico em dizer que irá priorizar os bairros, com manutenção, iluminação, asfalto, drenagem e segurança, como ainda irá investir no transporte e no sistema viário.

“Sucatearam o sistema de transporte e ainda perderam os recursos da Copa, de quase R$ 1 bilhão. Eu vou atrás de recursos, por meio da Agência de Desenvolvimento Municipal, e vou melhorar a infraestrutura desta cidade”, disse o candidato.

Construir novas escolas, para acabar com a farra dos aluguéis (um terço das escolas estão em prédios alugados), equipá-las com quadras e bibliotecas, além de concluir as obras de creches inacabadas são as propostas do candidato para a educação, reforçadas no debate. “Na nossa gestão, a prioridade será a população”.

