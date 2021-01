David Reis é eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus

No discurso, o parlamentar também se emocionou a trajetória dos pais, Sabá e Ruth Reis | Foto: Divulgação

Manaus – Sem adversários para a disputa da Mesa Diretora, o vereador David Reis (Avante), foi eleito, por unanimidade, para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para o biênio 2021-2022. A votação ocorreu nesta sexta-feira (1°), após a sessão de posse do prefeito David Almeida (Avante) e do vice-prefeito Marcos Rotta (DEM) e dos 41 vereadores eleitos e reeleitos no pleito municipal de 2020. A chapa do parlamentar foi a única a se candidatar para o comando do parlamento municipal.

Do mesmo partido que o prefeito de Manaus, o vereador recebeu o apoio do pai, Sabá Reis, que auxiliou na campanha de David e que agora ocupa a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), na nova gestão municipal.

“Todo o voto de confiança dado ao prefeito David Almeida, também se reflete em todos os 41 vereadores. Nós iremos fazer uma gestão bastante plural, iremos proporcionar as melhores e maiores condições possíveis para que nós possamos corresponder com a expectativa a nós depositada nas urnas”, ressaltou David Reis. No discurso, o parlamentar também se emocionou ao citar os pais, Sabá e Ruth Reis, que já foram vereadores.

Questionamento

Antes do início da votação, o vereador Marcel Alexandre (Podemos), questionou o procedimento de realizar a eleição sem os tradicionais discursos. O novo formato foi esclarecido pelo ex-presidente da Câmara, Joelson Silva (Patriota), que comandava a eleição, e a cerimônia ocorreu sem mais interrupções, dispondo de chapa única e com apenas um nome indicado a cada cargo.

Pelo regimento interno da Casa, os vereadores iniciam a abertura dos trabalhos legislativos somente no dia 8 de fevereiro, e os nomes que compõem a Mesa Diretora não possuem aumento nos salários parlamentares.

"Teremos a leitura da mensagem do prefeito, depois iremos fazer a instalação das comissões técnicas, para que a Casa comece o trabalho legislativo de forma firme e bastante compromissada com os anseios do povo de Manaus", afirmou o presidente da CMM sobre a programação para o primeiro dia no Plenário Adriano Jorge, no retorno do recesso parlamentar.

Mesa Diretora

Os outros nove cargos para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, também foram eleitos. Para vice-presidente, foi eleito o vereador Wallace Oliveira (PROS), que ocupou a secretaria geral durante a presidência de Joelson Silva, no biênio 2019-2020.



Na 2° vice-presidência, foi eleito o vereador Diego Afonso (PSL), o vereador Caio André assume como 3° vice-presidente. Já a vereadora Glória Carratte (PL) será a secretária geral, enquanto Elissandro Bessa (Solidariedade) ocupará o cargo de 1° secretário.

O vereador Eduardo Alfaia (PMN) foi eleito como 2° secretário, João Carlos (Republicanos), assume como 3° secretário. O cargo na corregedoria será do vereador Jaildo Oliveira (PC do B), o vereador Amom Mandel (Podemos), exercendo o primeiro mandato na Câmara, ocupa o cargo de ouvidor geral.

Trajetória

David Reis foi eleito como vereador pela primeira vez em 2012, sendo reeleito para o mandato em 2016. E em 2020, como o candidato mais votado do partido Avante, com 5.148 votos.

Na gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), David Reis assumiu o cargo de Secretário Municipal Extraordinário do Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa (FUMIPEQ), durante o primeiro mandato como vereador, em 2013.

Em julho de 2014, foi nomeado como titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (SEMTRAD), órgão que também atua no apoio ao trabalhador, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

No ano seguinte, David Reis tomou posse na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados (SEMTEF). A pasta funcionou até outubro de 2015, quando houve o desmembramento do órgão, e o gestor retornou para a SEMTRAD.

David Reis reassumiu a cadeira na CMM, no início de abril de 2016, e em 8 de fevereiro de 2017, o vereador se encarrega do cargo de primeiro presidente da Comissão de Água e Saneamento (Comasa), da Câmara, para o biênio 2017/2018.

