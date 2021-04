Vereadores de Manaquiri se reúnem com Wilson Lima em busca de recursos

Reunião aconteceu na segunda-feira (29) | Foto: Divulgação

O Governador Wilson Lima recebeu, na última segunda-feira (29), uma comitiva de 11 vereadores de Manaquiri, que buscaram recursos para o município.

O Vereador João Moura destacou a importância de Recuperação dos Ramais do Município, devido a situação em que se encontram, impedindo as pessoas de se deslocarem a sede do município.

Já o vereador Antonio Holanda pediu mais investimentos no setor primário do município, que passa pela recuperação urgente desses ramais.

| Foto: Divulgação

O governador Wilson Lima anunciou que irá determinar a Seinfra que realize o levantamento nos próximos dias e se comprometeu em destinar R$ 5 milhões para recuperar ramais e vicinais nesse primeiro momento e nos próximos dias estará em Manaquiri para acompanhar questões relacionadas à enchente.

O vereador Magalhães agradeceu a articulação feita pelo deputado Saullo Vianna e ao governador por atender pleitos tão importante para Manaquiri e destacou que a câmara vive um momento importante de união e respeito pelo povo de Manaquiri.

Leia mais:

PSC está sob nova direção em Manaquiri

Professor usa ‘rabeta’ para entregar apostilas a alunos no Amazonas