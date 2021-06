Deputada solicita do Governo testagem em massa da Covid

Os testes serão utilizados para realizar a testagem em massa da população. A medida é uma tentativa de reduzir o risco de propagação da covid-19 no estado e possibilitar o retorno às aulas da rede pública de ensino. | Foto: Divulgação

Amazonas - A deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) protocolou hoje (27), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), requerimento destinado ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), pedindo para que viabilize, junto a Secretaria de Saúde do Estado e Municípios do Amazonas, a compra de testes rápidos de diagnóstico para a detecção qualitativa do antígeno SARSCoV- 2 (COVID-19).





Os testes serão utilizados para realizar a testagem em massa da população. A medida é uma tentativa de reduzir o risco de propagação da covid-19 no estado e possibilitar o retorno às aulas da rede pública de ensino.

Atualmente, apenas trinta e dois dos sessenta e dois municípios do Amazonas iniciaram a vacinação para os profissionais da educação, com a primeira dose do imunizante. Na capital, mais de onze mil trabalhadores da educação já foram vacinados e a imunização deste grupo começou no último dia 19.

A deputada afirma que com os resultados dos testes rápidos será mais fácil para a tomada de decisões e ajudará nas atividades diárias para seguirmos na retomada gradativa das atividades econômicas, comerciais, escolares e sociais, explicou no documento.

Testar a população em massa pode evitar o aumento dos casos positivos da covid-19, uma vez que, identificada a presença do vírus, a pessoa pode se afastar das atividades que exige deslocação e contato com outras pessoas, e ser tratada em isolamento domiciliar.





A deputada enfatizou, no entanto, que as pessoas que testarem negativo precisarão continuar com as medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações. É recomendado também que os testes que derem negativo sejam testados novamente após 72 horas.

A testagem em massa da população já vem sendo adotada por outros estados do Brasil. A intenção é identificar as pessoas contaminadas pelo vírus e tratá-las da melhor forma possível, evitando que esses indivíduos disseminem a covid-19 para outras pessoas. É importante lembrar que muitas pessoas são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas da doença, mas podem transmitir.

O requerimento da deputada Nejmi Aziz está em tramitação e será votado após cumprir os trâmites legais.

