Cetam expõe ações de educação profissional para Manaus

Amazonas - Em Cessão de tempo solicitada pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), o diretor-presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), José Augusto de Melo Neto, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (27), para apresentar a segunda edição do Catálogo de Cursos Técnicos e Especializações Técnicas de Nível Médio e expor as ações de educação profissional oferecidas aos estudantes da capital e do interior do Estado.



De acordo com José Augusto de Melo Neto, em 18 anos de atuação no Estado, o Cetam cumpre o papel de levar a formação técnica e a qualificação profissional ao público nas unidades que funcionam em Manaus e nos 61 municípios do interior, como instrumento da política estadual para a geração de emprego e renda.

Na atual gestão, o Cetam vem expandindo as suas ações e a oferta do ensino profissional público. Com o lançamento do novo catálogo, a instituição cumpre as metas educacionais disponibilizando inúmeras opções de cursos, direcionados às diversas matrizes econômicas. “Mesmo no período de pandemia, oferecemos cursos de forma remota”, enfatizou José Augusto de Melo Neto.

O novo catálogo, já disponível no site do Cetam, orienta os gestores das unidades de educação profissional, coordenadores e demais profissionais da área pedagógica que atuam na formação técnica de nível médio, sobre os diversos cursos oferecidos pela instituição.

O diretor-presidente ressalta que o Cetam desenvolve as suas atividades contando com o apoio de instituições governamentais e em parcerias com empresas privadas e do terceiro setor, que contribuiram para a elaboração do novo catálogo de cursos.

No atual governo, José Augusto afirmou que o Cetam realizou 208 parcerias, incluindo todas as prefeituras municipais e instituições do setor privado. Ele citou ainda a possibilidade de uma nova parceria com a Escola do Legislativo para a realização de cursos.



O Cetam, segundo o diretor-presidente, precisa ainda de investimentos na infraestrutura técnica de funcionamento das bibliotecas e dos laboratórios, que são a natureza da educação profissional, e para a melhoria do atendimento, mas afirmou que novas unidades serão inauguradas em Manaus.

A deputada Therezinha Ruiz, que preside a Comissão de Educação da Aleam, reforçou o compromisso de apoiar as ações do Cetam e agradeceu a presença da diretora acadêmica Rita Mara Miranda Garcia, da diretora administrativa Joyce Vivianne Veloso de Lima Aquino e da professora Arlene Bonfim.

