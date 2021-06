CMM anuncia análise de leis prejudiciais a lojistas de Manaus

O presidente da CMM, David Reis afirmou que vai formar uma comissão para analisar as leis vigentes e descobrir aquelas que estão em desuso. | Foto: Divulgação

Manaus - A convite do presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL Manaus) Ralph Assayag, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), participou, nesta quinta-feira (27), de uma reunião-almoço para tratar sobre melhorias no setor que vem sendo afetado economicamente pela covid-19 e, atualmente, pela cheia do Rio Negro que está prestes a atingir a marca histórica de 2012.



Um grupo de 30 vereadores, entre eles os integrantes da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica aos impactos causados pela pandemia da Covid-19 (Frenpre), acompanhou o presidente David Reis no encontro, que também contou com a presença de empresários do comércio e representantes do CDL Jovem.

Na reunião, Ralph Assayag falou sobre a necessidade da Câmara reavaliar leis, aprovadas em outras legislaturas, que estão em desuso e que prejudicam o setor lojista de Manaus.

“É preciso fazer um levantamento dessas leis para que a classe não seja prejudicada, como já aconteceu em algumas situações. Muitas dessas regras acabam onerando estes empresários que empregam boa parte de nossa população”, disse.

O presidente da CMM, David Reis afirmou que vai formar uma comissão para analisar as leis vigentes e descobrir aquelas que estão em desuso.

“Vamos trabalhar nesse sentido, pois é preciso dar uma atualizada na atual legislação, e muitas dessas leis vigoram sem necessidade, esse é o nosso compromisso firmado com o comércio manauara, por meio desta reunião”, afirmou o parlamentar.

Outra demanda que será atendida pela Câmara Municipal de Manaus, é a participação da CDL-Manaus nas reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), quando houver na pauta projetos que dizem respeito a categoria, como explicou o presidente da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica aos impactos causados pela pandemia da Covid-19 (Frenpre), vereador Diego Afonso (PSL). “Essa é uma importante decisão tomada, para que os lojistas possam participar dos assuntos que dizem respeito a eles”.

Dados

Segundo os dados apresentados na reunião-almoço, muitos lojistas estão enfrentando perdas financeiras por conta da cheia do Rio Negro. Os números mostrados apontam que 68 lojas já foram atingidas pela água e outras 42 já fecharam as portas. Além disso, e as águas continuarem a subir, mais 157 sofrerão perdas.

Dia Livre sem Imposto

Também foi apresentado no encontro informações sobre o Dia Livre sem Imposto, realizado nesta quinta-feira em todo o Brasil. Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM), o povo brasileiro já pagou R$ 300 milhões em imposto, o que representa 154 dias trabalhados só para pagar esse custo. Ainda de acordo com as informações apresentadas, o Brasil é o14º país no mundo que mais recolhe impostos, e o último entre todos a dar retorno para seus moradores.

